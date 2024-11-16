美大選後 習近平為中美關係劃4紅線並提「四個沒有變」

中國國家主席習近平（右）當地16日下午在利馬APEC場邊與美國總統拜登舉行會談。（中新社）

隨著美國總統大選 落幕，美國總統拜登 即將於明年1月離任。中國國家主席習近平 當地時間16日下午在秘魯首都利馬會見拜登時，為今後四年的中美關係定調。習近平為中美關係清楚劃下四條紅線，同時宣示北京對中美關係「四個沒有變」的基本立場。

據央視新聞報導，習近平告訴拜登，中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。他強調，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

與此同時，習近平也說，美國剛剛舉行了大選。「中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變」。

他強調，中方願與美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡，造福兩國人民。

中國外交部發言人隨後以新聞稿，「全面介紹中美元首利馬會晤情況」。中國外交部發言人稱，此次會晤是習近平主席與拜登時隔一年再次會晤。雙方回顧了過去四年中美關係走過的歷程，並從中總結經驗啟示，圍繞在美國政府過渡期推進對話合作、妥善管控分歧，以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通，為中美關係發展指明了方向。

中國外交部發言人稱，「習近平主席在會晤中特別強調了『四個沒有變』」。習近平指出，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，也不會得逞。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。