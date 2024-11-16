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薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

薄瓜瓜將成台灣女婿 父親薄熙來一度挑戰習近平

中央社／台北16日電
重慶前書記薄熙來（中）因貪汙入獄至今，也被視為與習近平鬥爭失敗。（新華社）
重慶前書記薄熙來（中）因貪汙入獄至今，也被視為與習近平鬥爭失敗。（新華社）

傳聞前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜13日持英國護照低調赴台，此行主要目的是迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，代表這位曾受到高度矚目的中共「紅三代」將成為台灣女婿。

薄瓜瓜的身分背景特殊，祖父是中共建政元老之一的薄一波，父親薄熙來歷任遼寧省省長、商務部部長，他在重慶執政時開啟「唱紅打黑」，提倡毛澤東時代的「紅文化」，執政風格紅極一時，又因極具人格魅力，並且在媒體面前能言善道，在當時被視為是與現任中共總書記習近平角逐大位的競爭對手。

然而，這位太子黨新星的政治路線未能被領導高層所接受，2012年2月6日爆發重慶市副市長兼公安局長王立軍叛逃美國駐成都領事館尋求庇護一案，引發軒然大波。「王立軍叛逃案」被視為後續習近平整頓「新四人幫」肅清政敵的導火線之一。

薄瓜瓜學經歷俱優，並擁有兩張美國律師執照。圖為他自哈佛甘迺迪學院畢業。（路透）
薄瓜瓜學經歷俱優，並擁有兩張美國律師執照。圖為他自哈佛甘迺迪學院畢業。（路透）

儘管薄熙來在當年的兩會上召開記者會直面媒體，說自己對王立軍事件感到心痛，又承認自身用人失察，但時任總理溫家寶在兩會總理記者會提出批評，要重慶市委和市政府必須反思，認真從王立軍事件汲取教訓後，薄熙來的仕途因而大受影響，逃不了被撤除重慶市委書記職務、接受調查落馬的命運。

2013年9月，中國法院宣判，薄熙來涉嫌嚴重違紀違法，被依受賄、貪汙、濫用職權等罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，他被關入秦城監獄迄今。

薄熙來的妻子谷開來則在2012年因捲入英國商人海伍德（Neil Heywood）命案，被指涉嫌殺害海伍德，被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

昔日的政治明星淪為「囚犯」，習近平掌權之後一一清查「新四人幫案」，周永康、徐才厚、令計劃與薄熙來接連倒台，同時開啟反貪腐運動，消滅政敵與各派系政治實力。藉著反貪，習近平開啟統治10年以上的「新時代」。

父親在政壇大摔一跤後，薄瓜瓜從原本高調的「紅三代」，近10年轉為低調。據悉他目前是加拿大鮑爾集團股份有限公司商業分析師。

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