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大英博館獲贈12.6億美元瓷器 中網炸鍋：這是國恥

中國新聞組／北京16日電
大英博物館受贈12.6億美元瓷器，中媒發文稱「應還給北京故宮」，圖為大衛德花瓶。（取材自澎湃新聞）
大英博物館受贈12.6億美元瓷器，中媒發文稱「應還給北京故宮」，圖為大衛德花瓶。（取材自澎湃新聞）

英國知名藝術品收藏單位大衛德基金會近日把將約1700件、價值估計高達10億英鎊（約12.6億美元）的中國古代瓷器捐贈給大英博物館，很多都是上乘珍品，引發中國官媒及網民不滿，媒體15日晚發聲強調，這批被巧取豪奪的中國文物應該歸還給北京故宮博物院，況且捐給沒能力保管好文物的大英博物館是最糟糕的選擇。中國網民則稱文物流落海外還被捐贈是「國恥」，籲官方向「大英贓物館」索討回文物。

據中國官媒環球時報報導，大英博物館當地時間11月13日宣布，大衛德基金會將把收藏的約1700件（套）中國陶瓷藏品悉數捐給大英博物館。這些瓷器價值高達10億英鎊，原屬英國大衛德基金會，先前10幾年一直在大英博物館借展。

據稱，大英博物館此次獲贈文物有很多稀世珍寶，年代從公元3世紀跨越至20世紀，其中大量帶有年號款識，元至正11年款青花雲龍紋象耳瓶，即「大衛德花瓶」，被西方學者稱為「世界上最知名的瓷器」，是迄今為止全球公開發表的資料中最早帶有詳細年款的元青花，還入選「大英博物館100件文物中的世界史」展覽。還包括明成化鬥彩雞缸杯，及12件品相完整、器型稀見、胎釉上乘的汝窯陶瓷，「這樣的汝窯精品存世不過90件」。

中國媒體觀察者網15日晚發表「觀網快評」指出，這麼大規模的中國珍品文物在海外轉換收藏場所，不說絕無僅有也是極其罕見。今天的中國人看到這樣的消息心裡不是滋味，很容易想到那一段備受列強欺凌的歷史。

大衛德基金會不應該把這批文物捐贈給大英博物館，而是應該還給北京的故宮博物院。這首先是物歸原主，其次，把中國珍貴文物捐贈給大英博物館是最糟糕的選擇，大英博物館沒有能力保管好文物，且被稱為世界最大的「贓物接收者」，館內中國的文物兩萬多件來路正不正。

大批中國網民也在社交平台上表達不滿，呼籲中國政府出面索討這批中國文物，紛紛留言：「強盜展示它的戰利品」，「大英博物館獲贈失竊的中國文物」，「中國文物流落海外討不回來還被捐贈，這是國恥」，「政府應該出面要求大英贓物館返還」。

大英博物館是收藏中國流失文物最多的一個博物館，其收藏史可追溯到1753年建館時期，現有中國文物超2.3萬件。去年8月，大英博物館約2000件藏品失竊，博物館館長和副館長相繼辭職，當時在中國社交媒體上，「請大英博物館無償歸還中國文物」呼聲也一度衝上熱搜第一。

據中國官方統計，近年中國不斷加強流失海外中國文物追索返還工作，促使2100多件（套）流失文物重歸故土。

大英博物館受贈12.6億美元瓷器，中媒發文稱「應還給北京故宮」，圖為「女史箴圖」...
大英博物館受贈12.6億美元瓷器，中媒發文稱「應還給北京故宮」，圖為「女史箴圖」。（取材自澎湃新聞）

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