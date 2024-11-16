習近平首會石破茂 推進互利戰略

日本首相石破茂（左）在秘魯當地時間15日晚間與中國國家主席習近平（右）會面。(翻拍自NHK畫面)

正在秘魯首都出席APEC首腦會議的中國國家主席習近平 ，14日透過視訊連線與秘魯總統博魯阿爾特共同為中國建造的錢凱超級港口舉行開幕典禮。專家分析，中國不僅藉此打造「拉美新加坡」，還意在通過發展中國家將其影響力擴展到全球。習近平當地時間15日並與日本 首相石破茂 首次會晤，雙方重申共同推進兩國「戰略性和互惠互利」政策，建立建設性和穩定雙邊關係。

據央視新聞，習近平在與博魯阿爾特舉行會談時表示，錢凱港開港是中秘共建「一帶一路」另一個成功計畫。中方願同秘魯一道，以錢凱港為起點，打造中拉陸海新通道，聯通印加古道和21世紀海上絲綢之路。

法廣引述「論壇報」報導， 法國國家投資銀行Bpifrance經濟學家經濟學家邁耶表示，中國秘魯元首宣布錢凱港開港意義深遠，這是中國「一帶一路」倡議在南美洲的標誌性項目。錢凱港這個「拉丁美洲的新加坡」誕生並不令人意外，北京目標很簡單：建設海上、公路和鐵路基礎設施，特別是在發展中國家，並將其影響力擴展到全球。

秘魯能成為拉美的新加坡嗎？觀察者網引述中國現代國際關係研究院拉美研究所執行所長孫岩峰表示，如果秘魯能放手讓中企運作，按照中國的建設標準和管理標準充分使用錢凱港，是有潛力的。

習近平並在當地時間15日晚與日本首相石破茂進行首次中日首腦會晤，兩人談話約30分鐘。NHK報導，石破茂表示，日本和中國對地區和國際社會的和平與繁榮負有重要責任，「兩國在全面推動『互利關係』、建設建設性、穩定的關係方面擁有共同的大方向，這對國際社會具有重要意義，我希望建立一個以此為基礎的關係。」

石破茂補充說，「日中關係要穩步發展，就必須得到國民的理解和同情。我們希望透過雙方的努力，能夠取得讓國民感到高興的具體成果。」並強調 「日中關係已在發展。」

日本放送協會稍早報導，石破茂將在會面中會就中國在日本周邊地區加強軍事活動表示擔憂，並要求中國盡快落實恢復日本水產品進口。

習近平則表示，中日關係正處於改善發展的重要時期，中方希望秉持該認知，全面推進互利戰略關係，構建建設性且穩定的中日關係。

此外，習近平還會晤了南韓總統尹錫悅，韓聯社稱，尹錫悅對習近平表示，面對北韓與俄羅斯的軍事合作，韓中兩國應該為和平而合作，並呼籲兩國進一步加強經濟領域的合作。這是習近平和尹錫悅兩年來的首次峰會。

據人民日報，習近平對尹錫悅說，無論情勢如何變化，中韓兩國都應該堅持互利共贏目標，加強交流，深化合作，為促進區域和平穩定和發展繁榮做出更大貢獻。