我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

無人裝備＋數智賦能 中展出全套「未來裝甲旅」

中國新聞組／北京15日電
中國兵器館通過220餘項展品向觀眾展示中國兵器裝備有人/無人協同作戰的新能力以及體系化、信息化、智能化、無人化方面的新成果。圖為觀眾在中國兵器館內參觀。 （中新社）
中國兵器館通過220餘項展品向觀眾展示中國兵器裝備有人/無人協同作戰的新能力以及體系化、信息化、智能化、無人化方面的新成果。圖為觀眾在中國兵器館內參觀。 （中新社）

第15屆中國航展（珠海航展）還有一個亮點，就是以無人裝備及數智賦能打造智能陸戰新體系「未來裝甲旅」，展示未來戰場新技術可能性。

據文匯報報導，近年持續的歐陸衝突重塑了地面戰爭形態，激烈的新型戰爭模式催生出新的軍事需求。在第15屆中國航展上， 國產新一代陸域作戰指控信息系統首次「曝光」；全套「數智賦能軍貿合成旅作戰體系」打造「未來裝甲旅」。

「無人裝備」對抗與配合貫穿中國兵器館，全方位展示中國陸軍外貿武器裝備發展最高水平、最新突破、最前沿成果。軍事專家稱，這些尖端武器不僅代表中國在軍事科技領域的新質作戰力量，也展示出未來戰場新技術的可能性。

在本屆航展的地面動態演示中，新裝備占30%以上；以VT4A等新型主戰坦克、輪式裝甲為主體，補充伴隨防空、情報偵察等新作戰元素，再加上無人裝備及有人、無人協同的新作戰理念，讓鋼鐵洪流也插上了信息化、數字化、無人化的「翅膀」，立體展示體系化陸軍裝備的整體作戰能力。

中國兵器工業集團專家米玉軒表示，多型新研的地面無人裝備首次參加動態演示，展示智能化、信息化的無人裝備協同作戰的應用場景。

在中國兵器館，「無人裝備」對抗與配合亦貫穿整個場館。有軍事專家坦言：「無人裝備已經成為當前作戰中的主流裝備。」中國兵器工業集團中國航展發言人程子恒表示，在本屆航展推出的全套「數智賦能軍貿合成旅作戰體系」，在裝備、系統及體系等方面升級，展現中國最新的新質作戰力量。

其中，作戰裝備從坦克、裝甲、火炮等傳統裝備向全新的陸域新質作戰力量進行升級，包括無人機、巡飛彈、電子對抗，以及伴隨式的防空、反無人機、無人車等全類型的新質作戰力量，對抗威脅的能力更加全面。作戰系統則覆蓋偵察、指揮、打擊、保障等完整鏈條，特別是將新質的無人機力量、無人車力量、電子防護力量深度融入形成新的系統，如此可重塑整個系統的殺傷鏈。

而「合成旅」通過新一代陸域作戰指控信息系統完成所有裝備的融合和串聯，提升透明戰場、智能網聯、智能指控等體系化能力。

第十五屆中國國際航空航天博覽會進入第二日。中國兵器館通過220餘項展品展示有人／...
第十五屆中國國際航空航天博覽會進入第二日。中國兵器館通過220餘項展品展示有人／無人協同作戰的新能力。圖為車載微波武器系統。 (中新社)

上一則

雷軍赴珠海航展登運20參觀 網戲稱：小米要造飛機？

下一則

珠海航展這2個畫面令人揣測 俄與沙國高層為何駐足良久？

延伸閱讀

宣布祕魯錢凱港開港 習近平：賦能太平洋沿岸經濟體

宣布祕魯錢凱港開港 習近平：賦能太平洋沿岸經濟體
川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%

川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%
跟上腳步 金正恩要求大規模生產自殺式無人機

跟上腳步 金正恩要求大規模生產自殺式無人機
中國留學生南韓拍美航艦遭捕 經查為有組織拍攝軍事設施

中國留學生南韓拍美航艦遭捕 經查為有組織拍攝軍事設施

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑