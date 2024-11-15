無人裝備＋數智賦能 中展出全套「未來裝甲旅」

中國兵器館通過220餘項展品向觀眾展示中國兵器裝備有人/無人協同作戰的新能力以及體系化、信息化、智能化、無人化方面的新成果。圖為觀眾在中國兵器館內參觀。 （中新社）

第15屆中國航展（珠海航展）還有一個亮點，就是以無人裝備及數智賦能打造智能陸戰新體系「未來裝甲旅」，展示未來戰場新技術可能性。

據文匯報報導，近年持續的歐陸衝突重塑了地面戰爭形態，激烈的新型戰爭模式催生出新的軍事需求。在第15屆中國航展上， 國產新一代陸域作戰指控信息系統首次「曝光」；全套「數智賦能軍貿合成旅作戰體系」打造「未來裝甲旅」。

「無人裝備」對抗與配合貫穿中國兵器館，全方位展示中國陸軍外貿武器裝備發展最高水平、最新突破、最前沿成果。軍事專家稱，這些尖端武器不僅代表中國在軍事科技領域的新質作戰力量，也展示出未來戰場新技術的可能性。

在本屆航展的地面動態演示中，新裝備占30%以上；以VT4A等新型主戰坦克、輪式裝甲為主體，補充伴隨防空、情報偵察等新作戰元素，再加上無人裝備及有人、無人協同的新作戰理念，讓鋼鐵洪流也插上了信息化、數字化、無人化的「翅膀」，立體展示體系化陸軍裝備的整體作戰能力。

中國兵器工業集團專家米玉軒表示，多型新研的地面無人裝備首次參加動態演示，展示智能化、信息化的無人裝備協同作戰的應用場景。

在中國兵器館，「無人裝備」對抗與配合亦貫穿整個場館。有軍事專家坦言：「無人裝備已經成為當前作戰中的主流裝備。」中國兵器工業集團中國航展發言人程子恒表示，在本屆航展推出的全套「數智賦能軍貿合成旅作戰體系」，在裝備、系統及體系等方面升級，展現中國最新的新質作戰力量。

其中，作戰裝備從坦克、裝甲、火炮等傳統裝備向全新的陸域新質作戰力量進行升級，包括無人機、巡飛彈、電子對抗，以及伴隨式的防空、反無人機、無人車等全類型的新質作戰力量，對抗威脅的能力更加全面。作戰系統則覆蓋偵察、指揮、打擊、保障等完整鏈條，特別是將新質的無人機力量、無人車力量、電子防護力量深度融入形成新的系統，如此可重塑整個系統的殺傷鏈。

而「合成旅」通過新一代陸域作戰指控信息系統完成所有裝備的融合和串聯，提升透明戰場、智能網聯、智能指控等體系化能力。