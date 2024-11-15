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中推新政策難挽投資信心 四成房地產業仍「股折」

記者黃雅慧／綜合報導
證券時報14日統計，房地產個股11月以來仍有41檔地產股處於「破淨」狀態。（中通社）
證券時報14日統計，房地產個股11月以來仍有41檔地產股處於「破淨」狀態。（中通社）

在中國官方推出924支持新政之後，陸續推稅收政策調整以穩房市，然而，證券時報14日統計，房地產個股11月以來平均上漲4.92%。在經歷前期的漲幅後，仍有41檔地產股處於「破淨」狀態，占比約為總數的四成。顯示房企經營仍艱困，投資者信心仍未回復。

破淨意味著上市公司股價跌破每股淨資產值，等於打折賣股，顯示投資者對該股票信心仍不足，情緒偏向作空。

證券時報數據寶統計，以最新報告期計算，金融街、福星股份、綠地控股最新市淨率最低，分別為0.36倍、0.39倍、0.42倍。

如果從業績上來看，業績上來看，「破淨」的地產股中，天地源、中國武夷、三湘印象、南京高科4股三季報實現歸母淨利潤增長，我愛我家、天保基建實現扭虧為盈；另外，陽光股份、華僑城A、*ST和展實現減虧。

此外，知名房企碧桂園集團董事會主席楊惠妍近期分析當前市場環境、公司面臨的挑戰和主要任務時表示，臨近年末，「公司面臨的保交房任務仍然非常有挑戰性。」

中國房地產報梳理A股發布第3季業績的84家上市房企中，有44家淨利潤為正值，僅18家房企實現了淨利潤的年增率增長。其中，天地源、中國武夷、*ST科新增幅最大，分別為2604.6%、233.21%和156.34%。

此外，84家上市房企中，僅32家房企的經營活動產生的現金流淨額實現增長，占比為38%，不足4成。而以經營性現金流淨額作為衡量指標，前三季有近6成上市房企的「造血」能力在減弱。就前三季狀況而言，現金流吃緊依舊是房企普遍狀態。

不過，也有正面消息在釋出，中指研究院發發布數據顯示，10月中國TOP100房企銷售額年增10.53%，為2023年3月以來首次轉正，較上期增長67.45%。該機構認為，政策利好並未出盡，房企仍有機會通過加大營銷力度來實現出貨。

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