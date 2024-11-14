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宣布祕魯錢凱港開港 習近平：賦能太平洋沿岸經濟體

記者陳政錄／即時報導
錢凱港是中國和秘魯共建的一帶一路合作項目。(央視)
錢凱港是中國和秘魯共建的一帶一路合作項目。(央視)

中國國家主席習近平於當地時間14日晚，和秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府，以視訊方式出席錢凱港開港儀式。習近平說，我們要共同努力，一道把錢凱港建設好、管理好、運作好，賦能包括中秘兩國在內的太平洋沿岸經濟體共同發展，使之真正成為「秘魯乃至廣大拉美和加勒比海國家的繁榮幸福之路」。

習近平於當地時間14日下午，抵達秘魯首都利馬，出席即將舉辦的亞太經濟合作（APEC）領袖會議，對祕魯進行國事訪問。行前，中國深入美國後院，欲打通和中南美洲經濟扭帶的前凱深水港合作項目備受關注。

據央視新聞報導，習近平和博魯阿爾特是以視訊方式，共同出席錢凱港開港儀式。習近平說，錢凱港不僅是深水良港，也是南美洲首個智慧港口和綠色港口，建成後將為秘魯帶來豐厚收益，創造大量就業機會，有力鞏固秘魯銜接陸海、聯通亞洲和拉美的門戶地位。

他表示，如今的錢凱港，正成為「新時代的印加古道」新起點。從錢凱到上海，我們正在見證的，不僅是共建「一帶一路」倡議在秘魯的生根開花，也是一條新時代亞拉陸海新通道的誕生。

習近平強調，我們要共同努力，一道把錢凱港建設好、管理好、運作好，不斷提升運能運力、提高綜合服務水準。積極探索以通道帶物流、物流帶經貿、經貿帶產業，堅持共商共建共享，賦能包括中秘兩國在內的太平洋沿岸經濟體共同發展，使之真正成為秘魯乃至廣大拉美和加勒比海國家的繁榮幸福之路，在更廣闊的空間實現互利共贏，為各國人民帶來更多觸手可及的收穫感與滿足感。

據央視新聞，錢凱港地處南美洲太平洋沿岸，據祕魯首都利馬約80公里，是中秘共建「一帶一路」的重要項目，南美首個智慧港口。建成後，錢凱港將成為拉美地區新的樞紐港和太平洋門戶港，一期工程將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，每年可為秘魯帶來45億美元收入，創造8,000多個直接就業職位。

在此之前，習近平抵達利馬時，已在機場發表書面講話，表示相信在雙方共同努力下，這次訪問將引領中秘全面戰略夥伴關係再上新台階，推動兩國各領域務實合作取得更多新成果。

在視訊出席錢凱港開港儀式後，習近平還出席了博魯阿爾特的歡迎儀式，並將與博魯阿爾特舉行會談。

中國國家主席習近平於當地時間14日下午抵達秘魯首都利馬。(新華社)
中國國家主席習近平於當地時間14日下午抵達秘魯首都利馬。(新華社)

習近平 一帶一路 就業

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