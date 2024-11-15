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中電動車年產衝破千萬、全球第一 背後卻上演「三國殺」

記者謝守真／綜合報導
中國新能源汽車產量首次突破年度1000萬輛，圖為慶祝目標達成活動現場。（新華社）
中國新能源汽車產量首次突破年度1000萬輛，圖為慶祝目標達成活動現場。（新華社）

中國汽車工業協會（中汽協）最新數據顯示，截至14日，今年以來，中國新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，雖然距離年底還有一個半月，該數據已比去年全年958.7萬輛的產量增長4.3%。同時，中國也成為全球首個新能源汽車年產量達1000萬輛的國家，預計到今年底還有望超過1200萬輛。

央視新聞報導，統計數據顯示，2013年是中國新能源汽車產銷量納入統計體系的首年，而當年產量僅有1.8萬輛，直到2018年全年產量首度達到百萬輛級別，2022年全年產量超過500萬輛關卡，如今僅用兩年就達到1000萬輛年產量。

中汽協指出，10年來，在中國國家戰略指引下，近百項鼓勵政策先後推出，「產品技術不斷更新迭代，基礎設施保障也日漸完善，共同推動中國新能源汽車產業實現跨越式發展，從市場化、產業化，到規模化、全球化，不斷邁上更高台階」。

在此同時，中國新能源汽車市場正呈現「傳統車企、新勢力以及『手機幫』三國殺」的殘酷競爭態勢。

中國新能源汽車產量首次突破年度1000萬輛，圖為慶祝目標達成活動現場。（新華社）
中國新能源汽車產量首次突破年度1000萬輛，圖為慶祝目標達成活動現場。（新華社）

上游新聞引述中國智慧用戶營運服務商「94智能」報告指，傳統車企如比亞迪、上汽等，憑藉其完善的成本控制和研發能力，以及成熟高覆蓋度的終端通路，在市場具重要地位。其擁有完整的新能源汽車產業鏈，從電池、馬達、電控等核心零件到整車製造，都具備較強的自主創新能力。

新勢力以「蔚（藍）小（鵬）理（想）」為代表，主打消費體驗，對「智聯網」深刻理解，更懂得產品迭代重要性。最重要的是，新勢力手握王牌—自動駕駛技術，並已投入全端自研，且在智慧電動車企品牌的核心技術競爭力排行榜上居前。

而手機幫則以華為、小米等為代表，憑藉在智慧生態的優勢，迅速切入新能源車市。尤其是華為，在智慧車控、智慧駕駛、智慧座艙以及智慧電動等核心技術領域處於龍頭地位，為新能源車市場帶來全新智慧化體驗。

然而，報告警示，目前，中國新能源車市場競爭激烈，價格戰不斷打響，車市還處在不斷洗牌的狀態。造車新勢力不僅已出現分化局面，還有多家車企「暴雷」，如威馬、愛馳、拜騰等車企陷入資不抵債、產能荒置、大規模裁員的局面。

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