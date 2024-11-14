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韓聯社：戴兵已被內定為新任中國駐韓國大使

記者黃國樑／即時報導
韓媒稱，中國常駐聯合國副代表戴兵內定為中國新任駐韓大使。 (圖截自央視國際時訊視頻)
韓媒稱，中國常駐聯合國副代表戴兵內定為中國新任駐韓大使。 (圖截自央視國際時訊視頻)

據韓聯社發自北京的消息，據外交消息人士14日透露，現任中國常駐聯合國副代表戴兵將被提名為新任中國駐韓大使。中國駐南韓大使一職從前任大使邢海明7月離任後空缺至今。而隨著中國政府將「重量級人士」內定為新任駐韓大使，南韓外交界對兩國關係的發展前景充滿期待。

報導稱，中方通常向朝鮮等國派遣副部級大使，駐韓大使則一般由司局級人士擔任。戴兵在2020年被委任為中國常駐聯合國副代表前，從2017年起擔任中國外交部非洲司司長。南韓外交界認為，雖然從級別上看，戴兵延續了司局級人士出任駐韓大使的慣例，但他曾擔任中方高度重視的外交戰略要地——非洲司司長，從這點來說分量重於前幾任大使。

作為韓國國家通訊社的韓聯社發出此一外交消息，顯示戴兵出任中國駐韓大使已十分篤定。報導稱，與前任大使相比，戴兵雖不算是「半島通」，但他曾在中國駐南非大使館、駐新加坡大使館、外交部北美大洋洲司等重要部門任職，並常年活躍在聯合國多邊外交舞臺上，具有豐富的多邊外交經驗。一位韓中關係專家表示，中方或通過此次大使任命，以美中關係和國際的視角處理韓半島問題。

報導稱，還有觀點認為，考慮到戴兵的履歷，其實際級別接近於部長助理。在美中貿易摩擦、朝俄軍事合作升級的背景下，中方或基於兩國關係的重要性，對南韓給予更高禮遇。

南韓 聯合國 大使館

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