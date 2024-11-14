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伊斯蘭教中國化？ 中發新版古蘭經、沒收舊版本惹議

中國新聞組／北京14日電

中國伊斯蘭教協會日前舉行「古蘭經節選簡注」出版座談會，會中傳達了中央推動「古蘭經」內容本土化的政策，指中文版「古蘭經節選簡注」是伊斯蘭教中國化的重要步驟。據美媒報導，寧夏回族自治區當地政府已開始沒收舊版「古蘭經」，並分發修訂版，此舉引發海外人士對中國意圖藉文化同化來削弱宗教信仰的影響力，藉此打壓宗教自由、限制信仰表達的疑慮。

據美國之音報導，中國伊斯蘭教協會10月29日舉行的這項會議，由中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰主持。陳瑞峰強調發布中文版「古蘭經節選簡注」是伊斯蘭教中國化的重要步驟，旨在通過加強宗教教育和管理，使伊斯蘭教更好地融入中國社會文化與法律體系。

會議並決定，該書將作為伊斯蘭教經學院的指定教材，規範宗教培訓，並推動學術界對「古蘭經」教義的「創新性研究」，以適應現代社會需求，促進伊斯蘭教在中國的「健康發展」。

報導指出，關於「古蘭經節選簡注」中文版的出版和其中可能包含的爭議性問題，引發了不同的解讀。 

中國伊斯蘭教協會認為此書是伊斯蘭教中國化的重要成果，旨在為中國穆斯林提供經學指導，並促進伊斯蘭教的本土化研究，以幫助教職人員和信徒更好地理解教義。並指古蘭經重新翻譯工作為「千年未有的好事」。

但報導引述旅居海外的穆斯林學者和評論人士認為，此舉可能是中共當局以本土化為名義，試圖改變伊斯蘭教核心內容和信仰解讀。並稱眾多學者擔心，這種編輯會在未來逐漸演變成更深層的改編，最終意圖通過文化同化來削弱宗教信仰的影響力。在他們看來，這是在打壓宗教自由、限制信仰表達，目的是使宗教與民族文化符合中共特定的政治需求。

旅居美國的回族穆斯林學者、時評人馬聚認為，中共這些舉措並不是簡單的翻譯調整，而是帶有更深的政治意圖，目的是消除伊斯蘭教的核心教義，將其改造成符合中共意識形態的內容。

穆斯林學者國際聯合會的成員穆斯塔法·馬赫杜姆博士（ Dr. Mustafa Makhdoom） 也擔心中共對「古蘭經」翻譯的改動，可能影響經文的原意與真實性。宗教經典的解釋與詮釋通常應由宗教學者主導，不應受到政府過多干涉。

中共

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