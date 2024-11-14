傻眼… 中戰機殲35當F-35 美退伍軍人節海報鬧烏龍

海報圖片。(取材自環球時報)

12日，中國自主研製的新一代隱形戰鬥機殲35A正式亮相珠海航展。不過許多美國網友發現，一天前，美國軍方下屬一部門的社交媒體帳號就「用」上了這款中國戰機——工作人員錯將其當成美國產的F-35戰機，製作了一張美國退伍軍人節海報。

環球時報報導，據美國網友保留的截圖顯示，出現這一「烏龍」的是美國國防部 下屬的「F-35閃電II」聯合項目辦公室，也是大家認為最不該認不清F-35戰機的部門。在11日美國退伍軍人節當天，該部門錯用了殲35A的照片作為海報素材，以此對美國現役和退役軍人的服役表示感謝。

F-35A。(取材自環球時報)

殲35A。(取材自環球時報)

很快，這一錯誤就被許多軍事愛好者發現，不久後該帳號就將其刪除。

當天，美國「軍事新聞網」也發文指出了這一嚴重的錯誤，並給出一張正確的F-35空軍型（F-35A）的照片，指出了該戰機是單發動機戰機，僅有一個尾噴口。而殲35A是雙發動機戰機，有兩個尾噴口。

這家美國權威軍事媒體還不無揶揄地寫道：「考慮到該辦公室的責任是確保美軍的F-35戰機時刻待命，我們原以為他們會非常熟悉這款戰機的細節，可目前看來，事實並非如此。」

工作人員錯將其當成美國產的F-35戰機，製作了一張美國退伍軍人節海報。(取材自環球時報)

一些比較「毒舌」的美國網友也沒有放過這個機會，其中一個美國網友指出，這個海報的右下角就有一個F-35標誌，難道工作人員沒想著對比一下嗎？