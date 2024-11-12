半導體大戰蔓延 傳美方也禁三星提供中國晶片

美國切斷中企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的中企之外，傳出南韓三星電子同受美禁令限制。(歐新社)

美國切斷中企尋求7奈米以下AI晶片 代工議題延燒，繼台積電 即日起停供受規範的中國客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁令限制，無法為中國廠商提供相關晶圓代工服務。

業界預期，「純美系色彩」的英特爾也會加入遵循美方規範行列，意味中國發展先進自研AI晶片之路遭美方全面封殺，新一波美中半導體大戰戰火正在蔓延，台積電身陷其中之餘，也將再次牽動全球半導體勢力消長，台灣因在全球半導體業居重要地位，同受波及。

全球目前能提供7奈米以下晶圓代工服務的廠商為台積電、三星、英特爾等三家，中國晶圓代工龍頭中芯國際雖然號稱有7奈米量產能力，但不具經濟規模與效益。

業界認為，隨著三家主要晶圓代工廠都受美國限制，阿里巴巴旗下AI晶片設計商平頭哥受創最重，比特中國、寒武紀等中國本土AI晶片新秀也將受影響。意味繼華為之後，中國網路三巨頭「BAT」當中的阿里也進入白宮雷達警戒區。

在受創的中國AI晶片業者當中，以成立於2018年9月的平頭哥最受矚目。平頭哥挾「富爸爸」阿里集團100%持股優勢，在先進製程晶片研發速度飛快，旗下「倚天」系列自研晶片製程技術能力達5奈米以下，平頭哥官網提到，該公司開發技術支持AI於汽車、遊戲、科學研究等各領域廣泛應用。

隨著中企自研AI晶片之路受創，意味後續中國要取得AI晶片，勢必得靠外購輝達、超微等美企符合白宮規範的降規版產品支援，「總之要看老美臉色」，原本北京要靠自研AI晶片突破美方包圍的美夢隨之破碎。

美方這一波規範中企7奈米以下AI晶片代工新禁令起源於上周傳出台積電發出通知，本月11日起將暫停供中國所有AI客戶7奈米以下技術，後續外媒持續爆料美國商務部已正式發函給台積電，證實相關傳聞。