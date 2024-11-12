我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

半導體大戰蔓延 傳美方也禁三星提供中國晶片

記者尹慧中╱綜合報導
美國切斷中企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的中企之外，傳出南韓三星電子同受美禁令限制。(歐新社)
美國切斷中企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的中企之外，傳出南韓三星電子同受美禁令限制。(歐新社)

美國切斷中企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的中國客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁令限制，無法為中國廠商提供相關晶圓代工服務。

業界預期，「純美系色彩」的英特爾也會加入遵循美方規範行列，意味中國發展先進自研AI晶片之路遭美方全面封殺，新一波美中半導體大戰戰火正在蔓延，台積電身陷其中之餘，也將再次牽動全球半導體勢力消長，台灣因在全球半導體業居重要地位，同受波及。

全球目前能提供7奈米以下晶圓代工服務的廠商為台積電、三星、英特爾等三家，中國晶圓代工龍頭中芯國際雖然號稱有7奈米量產能力，但不具經濟規模與效益。

業界認為，隨著三家主要晶圓代工廠都受美國限制，阿里巴巴旗下AI晶片設計商平頭哥受創最重，比特中國、寒武紀等中國本土AI晶片新秀也將受影響。意味繼華為之後，中國網路三巨頭「BAT」當中的阿里也進入白宮雷達警戒區。

在受創的中國AI晶片業者當中，以成立於2018年9月的平頭哥最受矚目。平頭哥挾「富爸爸」阿里集團100%持股優勢，在先進製程晶片研發速度飛快，旗下「倚天」系列自研晶片製程技術能力達5奈米以下，平頭哥官網提到，該公司開發技術支持AI於汽車、遊戲、科學研究等各領域廣泛應用。

隨著中企自研AI晶片之路受創，意味後續中國要取得AI晶片，勢必得靠外購輝達、超微等美企符合白宮規範的降規版產品支援，「總之要看老美臉色」，原本北京要靠自研AI晶片突破美方包圍的美夢隨之破碎。

美方這一波規範中企7奈米以下AI晶片代工新禁令起源於上周傳出台積電發出通知，本月11日起將暫停供中國所有AI客戶7奈米以下技術，後續外媒持續爆料美國商務部已正式發函給台積電，證實相關傳聞。

晶片 AI 台積電

上一則

中國教育部減負、糾正幼兒園「小學化」 家長卻不樂意了

下一則

報復電動車關稅案？中課歐白蘭地反傾銷稅 持保函才放行

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
英特爾恢復提供免費咖啡和茶 盼「小確幸」提振員工士氣

英特爾恢復提供免費咖啡和茶 盼「小確幸」提振員工士氣
英特爾CEO基辛格在選舉日 投了「這一票」

英特爾CEO基辛格在選舉日 投了「這一票」
史上首見 AMD資料中心營收超車英特爾

史上首見 AMD資料中心營收超車英特爾

熱門新聞

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

2024-11-07 05:30
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

2024-11-07 07:30

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲