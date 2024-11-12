1箭15星 中國商業航天首次接到國際訂單、攻全球市場

力箭1號遙五運載火箭11日在位於酒泉的東風商業航天創新試驗區發射升空，搭載的15顆衛星順利送入預定軌道。(中新社)

力箭1號遙五運載火箭11日在位於酒泉的東風商業航天創新試驗區發射升空，搭載的15顆衛星順利送入預定軌道。據了解，本次搭載的15顆衛星中包括「阿曼智能遙感衛星1號」，中科宇航副總裁、力箭1號運載火箭總師史曉寧表示，本次是中國商業航天企業首次接到國際訂單，標誌著力箭1號運載火箭正式進入國際商業航天市場。

香港 文匯報報導，此次任務是力箭1號運載火箭的第五次飛行，截至目前，共將57顆衛星精準送入預定軌道，入軌載荷總質量超5噸，其中「阿曼智能遙感衛星1號」主要功用為國土調查、城市規劃、森林調查、災害監測等方面。「阿曼選擇由中科宇航自主研發的力箭1號商業火箭執行此次國際發射服務，彰顯了國際發射市場對力箭1號運載火箭性價比和產品可靠性的認可。」史曉寧說，力箭1號運載火箭的「國際接單」，是中國在商業航天領域顯著發展的又一縮影。

銀河航天（北京）科技有限公司董事長兼CEO徐鳴表示，商業航天、人工智能 等技術將帶來新的科技範式變化，當前的商航發展已經呈現出明顯的產業趨勢，如呈現出「星座化、規模化、低成本化、低軌化」的產業規律；隨著技術創新助力單星通信能力不斷提升工業化和批產化水平，衛星綜合成本不斷降低，出現摩爾定律「上天」的商航技術規律。

此外，商業航天經濟規模巨大，預計到2040年全球太空 經濟價值將達1兆美元，在2025年至2040年期間，將對社會經濟產生超過80兆美元的累積影響，並且，隨著6G泛在通信時代來臨，手機直連的衛星通信模式還將引領手機消費市場的大爆發，成為商航應用的新模式。