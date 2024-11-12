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珠海航展開幕了 解放軍「無人軍團」彰顯新質戰鬥力

中國新聞組／北京12日電
「虎鯨」搭載無人機 大型無人作戰艇「虎鯨」上搭載的無人機，首次亮相珠海航天展。(新華社)
「虎鯨」搭載無人機 大型無人作戰艇「虎鯨」上搭載的無人機，首次亮相珠海航天展。(新華社)

第15屆中國航空航天博覽會（下稱珠海航展）12日開幕，中國自主研發的兩型新一代隱形戰鬥機殲20S與殲35A首次亮相，殲35、殲20在航展期間天天飛行，彰顯解放軍「新質戰鬥力」；此外，中國無人機亦繳出亮眼成績單，被譽為「無人空中航母」的國產下一代大型無人空中通用平台「九天」、大型無人作戰艇「虎鯨號」首次登場，兩者協同作戰可望形成驚人戰鬥力，亦代表海上作戰模式加速邁向智能化、協同化發展。

「九天」可攜導彈 可攜導彈遠程攻擊的「九天」無人機在珠海展出。(取材自微博)
「九天」可攜導彈 可攜導彈遠程攻擊的「九天」無人機在珠海展出。(取材自微博)

綜合香港文匯報、大公報報導，殲35艦載戰鬥機現身本屆珠海航展，結合殲15T彈射艦載機、隱形艦載戰鬥機等，象徵中國海軍「航母五件套」開始逐步實現，軍事專家張軍社分析，航母綜合作戰能力將進一步提高。

值得注意的是，無人戰隊成解放軍新質戰鬥力的重要角色，被譽為無人空中航母的「九天」尺寸巨大，翼展達25米，機腹內神祕的「異構蜂巢任務艙」是設計最大亮點。軍情專家稱，「九天」機翼掛載的TL-7等反艦、對地攻擊巡航導彈重量在800公斤以上，以往僅能由有機攜帶，現在「九天」也能攜帶，是無人機發展的一大突破。

由中國船舶集團研發的「虎鯨號」無人作戰艇配備直升機甲板、遙控武器站等先進設備，續航里程超過4000海里，可在廣闊海域執行長時間作戰任務，此次與「九天」同步亮相，引發軍迷們對於千架無人機艇協同作戰模式的想像。

專家指出，「九天」機腹內可容納上千架小型無人機，為大規模海上作戰提供一種極具潛力的作戰方式；而「虎鯨號」裝備有垂發系統、可攜帶導彈，對於敵方艦艇乃至航母具備強大的威懾力，二者協同作戰將可望形成驚人的戰鬥力，亦代表著海上作戰模式加速邁向智能化、協同化發展。

另外，讓車、人、狼實現同步配合作戰的「機器狼」也在航展中現身，中國國產無人作戰體系已逐步覆蓋「陸海空」領域，涵蓋了新型無人集群作戰、微型偵察集群系統、智能型無人水下偵察探測網等，「無人軍團」將成為未來戰爭的重要組成部分。

國產智能型無人水下偵察探測網也在完善構建，譬如「衛星-彩虹無人機-無人水下航行器」一體化網絡，形成「天-空-潛」立體探測網，實現水下、水面、大氣層及太空的全方位覆蓋與多樣信息融合。專家分析，當前全球無人作戰體系仍處於發展階段，國產無人作戰體系也依然需要加強技術研發與不斷升級，力爭保持優勢進一步在全球競爭中贏取先機。

因應未來無人戰爭趨勢，中國更推出升級版反無人機體系，「反無體系交戰管理系統」集成了末端防空導彈與高砲、微小型導彈、激光等對抗手段，管控裝備數量可達20套、目標處理總量1000批，具備「目標多源異構信息綜合印證識別」、「彈、砲、光、波、擾軟硬火力協同交戰」、「自動作戰+人工干預高效指揮」等特點，適應城市、伴隨、要地多種反無場景，成為國產反無人機重要「新利器」。

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「昊龍」貨運航天飛機 入選空間站低成本貨物運輸系統方案並獲得工程飛行驗證階段合同的「昊龍」貨運航天飛機亮相。圖為中國航空工業集團「昊龍」貨運航天飛機模型。(新華社)

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