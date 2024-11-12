珠海航展開幕了 解放軍「無人軍團」彰顯新質戰鬥力

「虎鯨」搭載無人機 大型無人作戰艇「虎鯨」上搭載的無人機，首次亮相珠海航天展。(新華社)

第15屆中國航空航天博覽會（下稱珠海航展）12日開幕，中國自主研發的兩型新一代隱形戰鬥機殲20S與殲35A首次亮相，殲35、殲20在航展期間天天飛行，彰顯解放軍 「新質戰鬥力」；此外，中國無人機亦繳出亮眼成績單，被譽為「無人空中航母」的國產下一代大型無人空中通用平台「九天」、大型無人作戰艇「虎鯨號」首次登場，兩者協同作戰可望形成驚人戰鬥力，亦代表海上作戰模式加速邁向智能化、協同化發展。

「九天」可攜導彈 可攜導彈遠程攻擊的「九天」無人機在珠海展出。(取材自微博)

綜合香港 文匯報、大公報報導，殲35艦載戰鬥機現身本屆珠海航展，結合殲15T彈射艦載機、隱形艦載戰鬥機等，象徵中國海軍「航母五件套」開始逐步實現，軍事專家張軍社分析，航母綜合作戰能力將進一步提高。

值得注意的是，無人戰隊成解放軍新質戰鬥力的重要角色，被譽為無人空中航母的「九天」尺寸巨大，翼展達25米，機腹內神祕的「異構蜂巢任務艙」是設計最大亮點。軍情專家稱，「九天」機翼掛載的TL-7等反艦、對地攻擊巡航導彈重量在800公斤以上，以往僅能由有機攜帶，現在「九天」也能攜帶，是無人機發展的一大突破。

由中國船舶集團研發的「虎鯨號」無人作戰艇配備直升機甲板、遙控武器站等先進設備，續航里程超過4000海里，可在廣闊海域執行長時間作戰任務，此次與「九天」同步亮相，引發軍迷們對於千架無人機艇協同作戰模式的想像。

專家指出，「九天」機腹內可容納上千架小型無人機，為大規模海上作戰提供一種極具潛力的作戰方式；而「虎鯨號」裝備有垂發系統、可攜帶導彈，對於敵方艦艇乃至航母具備強大的威懾力，二者協同作戰將可望形成驚人的戰鬥力，亦代表著海上作戰模式加速邁向智能化、協同化發展。

另外，讓車、人、狼實現同步配合作戰的「機器狼」也在航展中現身，中國國產無人作戰體系已逐步覆蓋「陸海空」領域，涵蓋了新型無人集群作戰、微型偵察集群系統、智能型無人水下偵察探測網等，「無人軍團」將成為未來戰爭的重要組成部分。

國產智能型無人水下偵察探測網也在完善構建，譬如「衛星-彩虹無人機-無人水下航行器」一體化網絡，形成「天-空-潛」立體探測網，實現水下、水面、大氣層及太空 的全方位覆蓋與多樣信息融合。專家分析，當前全球無人作戰體系仍處於發展階段，國產無人作戰體系也依然需要加強技術研發與不斷升級，力爭保持優勢進一步在全球競爭中贏取先機。