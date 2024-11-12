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報復電動車關稅案？中課歐白蘭地反傾銷稅 持保函才放行

中國新聞組╱北京12日電
中國對歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施。(中新社)
中國對歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施。(中新社)

中歐貿易角力持續。中國商務部之前確認歐盟白蘭地存在傾銷，並課徵最高39％保證金，措施實施一個月後，商務部11日宣布，決定在繳交現金保證金外，新增保函作為擔保形式。此外，歐洲醫療器材在中國市場似遭受不公平待遇，歐盟不排除反制，歐盟駐中大使日前表示，無意與北京打貿易戰，只希望尋求公平、透明的競爭市場環境。

中國商務部10月就發布公告，對原產於歐盟200升以下的進口白蘭地採取反傾銷措施，自10月11日起，進口經營者應向海關提供相應的保證金。各公司保證金比率因傾銷幅度而異，從30.6%到39％。

商務部11月11日發布補充公告稱，根據《反傾銷條例》規定，調查機關決定採用「保證金或保函的形式」實施臨時反傾銷措施，自15日起實施。保函（Letter of Guarantee）又稱保證書，是指銀行、保險公司、擔保公司或個人應申請人的請求，向第三方開立的一種書面信用擔保憑證。保證在申請人未能按雙方協議履行其責任或義務時，由擔保人代其履行一定金額、一定期限範圍內的某種支付責任或經濟賠償責任。

白蘭地主要產區為法國、荷蘭、西班牙與葡萄牙等地。由於法國支持對中國電動汽車徵收關稅，因此被視為北京的報復目標。去年，法國白蘭地占中國白蘭地進口量的99％。

目前中歐仍在就中國電動車關稅解決方案進行談判協商。

此外，歐盟駐中大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）日前表示，歐洲醫療器械企業在中國市場似受到歧視，若情況屬實，歐盟會以同樣方式對待在歐洲的中國企業。庹堯誨強調，歐盟並非想引起貿易戰，只是希望有公平、透明的市場競爭環境。

路透報導，歐盟與中國之間的貿易摩擦今年以來加劇，歐盟對中國進口電動車展開反補貼調查後，北京也對歐洲進口豬肉、乳製品著手反傾銷或反補貼調查，並對白蘭地祭出高保證金措施。對於中國電動車最高至45.3%的新關稅，已於10月底生效。

而歐盟4月也對中國醫療器械採購市場展開調查，質疑中國政府在政策上不公平地優待本土製造商，嚴重削弱歐盟企業及產品進入中國醫療器械公共採購市場的機會。

歐盟也還在調查運往歐洲的中國風力渦輪機和太陽能供應商所獲得的補助。

歐盟 商務部 電動車

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