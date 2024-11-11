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降關稅、免簽證…中拉攏美盟友 齊抗保護主義

編譯林聰毅／綜合報導
第七屆中國國際進口博覽會10日在上海的國家會展中心閉幕，志願者在新聞中心與機器狗握手告別。（新華社）
第七屆中國國際進口博覽會10日在上海的國家會展中心閉幕，志願者在新聞中心與機器狗握手告別。（新華社）

川普贏得大選之後，北京當局擔心他可能將中國商品排除在美國市場之外，正在想方設法向美國的盟友招手，提供降低關稅、免簽證以及投資等優惠措施，希望能聯手抵抗川普新政府未來可能祭出的保護主義政策。

北京當局希望提高製造業和出口以使中國擺脫經濟低迷，但川普在競選時承諾要對中國進口商品課徵高達60%的關稅，此將威脅中國國家主席習近平所提倡的成長模式。

接近北京決策圈的人士透露，為抵銷可能對中國經濟產生的衝擊，領導階層正考慮向美國在歐洲和亞洲的盟友提供調降關稅、豁免簽證、中國投資等優惠措施。

消息人士說，雖然北京願意在川普新團隊上任後與華府對話，但也抓住機會討好美國的傳統夥伴，為中國在與美國日益激烈的競爭中爭取時間和籌碼。

北京這項戰略如想奏效，須先克服一些挑戰；例如，近年來歐盟對中國的立場轉趨強硬，並對中國支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭感到憤怒，而日本、南韓和菲律賓等美國在亞洲的盟友，也逐漸對中國提高警覺。

近幾月來，中國已將澳洲、紐西蘭、丹麥、芬蘭和南韓等約20多國納入「入境免簽證」範圍，而且不要求這些國家立即給予互惠。中國決策圈這項「單邊開放」策略，代表北京領導階層已改變其長期偏好的一項戰術，舉凡經濟和外交的協議都需要有交換條件。

中國國務院總理李強上周在上海舉行的第七屆中國國際進口博覽會表示，中國將實施單邊開放，為外國人進入中國市場提供機會。

知情人士說，中國國務院副總理何立峰日前在會見西方企業界領袖時說，北京正考慮在許多產業「主動」削減關稅，包括電力和電信設備，以及海鮮和其他農產品，以促進外國投資以及與歐洲和其他亞洲國家的貿易。

對於北京的示好，歐洲領導人可能持謹慎態度，不願採取可能得罪川普新政府的立場。

川普 關稅 投資

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