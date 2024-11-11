中公布黃岩島領海線 玉淵譚天：捍衛主權第一步

中國公布黃岩島領海基線，宣示南海主權。圖為中國海警鶴寶艦執法員在黃岩島附近海域走訪漁船。（新華社資料照片）

北京當局宣布黃岩島的領海基線，央視旗下「玉淵譚天」刊文稱，這是中方對黃岩島主權的明確宣示，可從三點理解這條線的意義。

首先，黃岩島的領海基線不是最近才畫的，之所以一直不發，是中國在處理周邊海洋問題上，一貫採取理性、克制、負責任的做法。其次，菲律賓總統馬可仕日前簽署海洋區域法、群島海道法，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域「非法」納入菲方海洋區域。中國直接用一條線作為回應。第三，此次發表黃岩島領海基線只是第一步，隨著科學研究、海洋空間規畫等項目推進，相關區域的領海基線畫定和公布也會有序開展。

文章引述武漢大學中國邊界與海洋研究院教授雷筱璐指出，為黃岩島畫定基線是行使和展示對黃岩島主權的行為。畫定領海基線後，就明確了中國在黃岩島的海洋權利主張的範圍。領海基線以內的水域是內海，也就是內水，它等同於陸地上的河流、湖泊等，國家對內水享有完全主權。

文章提到馬可仕簽署了海洋區域法、群島海道法，菲方聲稱走了國內立法流程。但有菲律賓國會議員透露，從未聽說過這兩項法案，懷疑法案未經公開討論就被祕密推進。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸稱，領海基線畫好後，對其他國家無論是漁船、商船還是軍艦，走到哪個範圍，都是明確的。中方可更有效地管轄及採取反制。