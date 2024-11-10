珠海航展倒計時 解放軍海軍破天荒實裝參展 殲15D首亮相

第15屆中國航展將於11月12日到17日在珠海舉行，解放軍 新型隱形戰機殲35A、「紅旗19」地對空飛彈系統等均相繼亮相。繼殲35A大秀「肌肉」後，輪到海軍殲15T戰機和殲15D電子戰飛機組成的艦載機編隊進行首次適應性訓練。這一屆珠海航展是解放軍海軍首次實裝參加， 殲15D也是首次公開亮相。

綜合新華社，解放軍海軍裝備部門近日指出，殲15D是一型雙座艦載電子戰飛機，集電子干擾及打擊等能力於一體，可在未來航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

海軍軍事專家李劍表示，與傳統的殲15相比，殲15D的主要改進在於升級了航電和武器系統，優化了機體結構，具備更加強大的作戰能力，也能更好地適應新型航母的運用需求。

除了殲15系列以動態方式首次公開亮相，多款海軍現役裝備也會在此屆珠海航展亮相，包括動直20J艦載直升機、直8C運輸直升機，進行空中突擊作戰演示。

海軍裝備部門負責人表示，海軍首次在航展現場開設室內展廳以「劍海天，逐夢深藍」為主題，主要展出航母、兩棲攻擊艦兩個板塊的內容，並開設海軍招飛主題展區和互動體驗區。在室外靜態展示區，海軍將展出國產殲15T艦載戰鬥機、直9F艦載反潛直升機、運8反潛巡邏機，以及數款艦載武器系統、海上救援救生裝備等，多數裝備是首次公開亮相。

官方稱，這是為了向世界展示人民海軍裝備建設發展成就及海上立體作戰能力，也是為了增進與國際同行的了解與合作。