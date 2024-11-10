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習13日訪秘魯 將簽更新版自貿協定 400商界代表同行

記者黃國樑／綜合報導
應秘魯總統博魯阿爾特邀請，中國國家主席習近平將於13日赴秘魯出席APEC第31次領導人非正式會議並國事訪問秘魯。圖為博魯阿爾特6月28日訪問北京，接受習近平主辦的歡迎儀式。（中新社）
應秘魯總統博魯阿爾特邀請，中國國家主席習近平將於13日赴秘魯出席APEC第31次領導人非正式會議並國事訪問秘魯。圖為博魯阿爾特6月28日訪問北京，接受習近平主辦的歡迎儀式。（中新社）

秘魯外交部長斯基亞萊爾說，秘魯將在本周中國國家主席習近平到訪期間，與中國簽訂更新版自由貿易協定，此舉將至少提升兩國之間的貿易額達50%；此外，中國400商界代表將與習同行，他們對投資秘魯基礎設施和科技項目感興趣。

秘魯外長斯基亞萊爾8日接受路透訪問時說，習近平是應秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）邀請，將於本月13日抵達秘魯利馬，對秘魯國事訪問並出席秘魯APEC峰會。

秘魯和中國在2009年簽署自貿協定，這次簽訂的更新版協定將涵蓋另外30項協議，旨在增進秘魯和中國的合作關係。斯基亞萊爾說：「中國是我們的主要貿易伙伴，專家稱（簽訂更新版自貿協定）將至少提升秘中兩國之間的貿易額達50%」。

秘魯商務部數據顯示，秘中去年的雙邊貿易額達到近360億美元。

報導稱，中國在秘魯擁有大型採礦和基礎設施項目，包括中遠海運港口的錢凱深水港。斯基亞萊爾表示，「港口將把秘魯的貿易推向另一個水平」。秘魯總統博魯阿爾特和習近平將於11月14日在利馬政府宮以「虛擬」的方式為該港口揭幕。

斯基亞萊爾補充說，秘魯的採礦項目組合總計540億美元，而尚未開發的基礎設施項目總計1570億美元，他指出「中國對這些項目特別感興趣」。

對於川普當選美國下任總統，基亞萊爾表示，不認為秘魯與美國的關係會改變，只希望及肯定美國將會擴大在秘魯的投資。

法廣網報導，利馬和北京將藉此次機會在秘魯海岸開設一個巨大的貨運港口。利馬北部的錢凱將成為中國通往美洲大陸的新門戶；在這個港口，有近1500名工人每天連軸轉，可運輸約1萬8000個集裝箱。

這是一個由中國資助的龐大項目，料將成中美博弈新場地。美國雖然在非洲大陸影響力很大，但其影響力正在下降，這次亞太經合組織峰會就是證明；有了這個新的巨型港口，中國將加速進入市場，例如通過船運交付數千輛中國電動汽車。

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