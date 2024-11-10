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涉違反歐盟消費者保護法 跨境電商Temu再遭調查

記者謝守真／綜合報導
中國電商平台拼多多旗下跨境購物平台Temu。(路透)
中國電商平台拼多多旗下跨境購物平台Temu。(路透)

中國電商拼多多海外跨境電商平台Temu於上月被歐盟要求採取措施來打擊非法銷售假冒偽劣產品的問題，如今又因是否違反歐盟消費者保護法，遭歐盟委員會展開調查並面臨被罰款風險。

中媒「IT之家」指出，當地時間8日，歐盟委員會和比利時、德國、愛爾蘭等國家監管機構發布聲明，聯合要求該平台停止「存在問題的做法」，這些做法有可能誤導消費者並違反歐盟的產品安全規則，包括發布虛假折扣和評論、以虛假的限時／限量手段對消費者施壓、強迫用戶玩「幸運轉盤」遊戲（同時隱藏有關遊戲條件的基本訊息）、顯示誤導性資訊並對客戶隱藏提出疑問等。

另，聲明中提到，歐盟是與德國、比利時及愛爾蘭等國的相關監管機構共同進行調查。據了解，歐盟給予Temu一個月時間來提出解決方案。若其回應被拒絕，國家監管機構將能夠對其在各自國家內的收入進行罰款，具體罰款數字將取決於國家法律。

對此，Temu回應稱，「雖然我們在相對較短的時間內贏得了許多消費者的歡迎，但我們仍然是一個非常年輕的平台，在歐盟不到兩年的時間，並且正在積極學習和適應當地要求」，將全面配合當局的調查，「因為我們相信，長遠來看，這種審查將對消費者、商家和平台有利」。

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