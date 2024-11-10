中刺激內需效果不彰 10月CPI僅年增0.3% 難甩通縮陰影

中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）按年增0.3%，為近四個月最低。（新華社）

中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）按年增0.3%，為近四個月最低；生產者物價指數（PPI）按年減2.9%，為近11個月最大跌幅。10月CPI、PPI表現均不如市場預期，通縮陰霾仍在。專家指出，由於10月有黃金周假期，9月下旬以來發布的刺激內需政策的效果尚不明顯，房地產緊張、家庭消費仍是主要挑戰。

從中國官方公布的數據來看，食品價格是主要拖累因素。在節後消費需求走弱、供給增加的帶動下，10月豬肉、蔬菜價格均有所下行。另外，雖然長假對居民旅遊、出行服務有一定帶動作用，但考慮到當前服務消費供需平衡狀況，服務價格走勢仍偏弱。

第一財經引述招商宏觀張靜靜團隊分析稱，儘管十一假期消費市場旺盛，但整體數據仍呈現「以價換量」的性價比消費特徵，對價格的拉動效應有限。

光大銀行宏觀經濟研究員周茂華表示，一些逆週期調節政策的實施預計將改善消費和投資動力。但中國國內房地產市場、居民消費和供需平衡的復甦需要一些時間。

關於下階段CPI走勢，北京大學國民經濟研究中心報告稱，受政策促進消費需求釋放和低基數效應影響，CPI整體處回升態勢，消費品價格方面存在一定壓力，服務價格方面則主要取決於需求恢復形勢，預計2024年CPI年增率較去年有所提升，約0.5%。

PPI方面，天風證券固定收益團隊分析師孫彬彬認為，目前的實際需求仍然有限，需要關注增量政策的具體規模及對產業的傳導情況。對於石油輸出國組織（OPEC）決定推遲12月的增產計畫，或對油價帶來一定支撐。綜合基數效應，11月PPI降幅或將稍有收窄。

東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青也表示，後期大宗商品價格或有一定上漲空間，促消費政策加碼也會帶動PPI走強，疊加去年同期基數走低，PPI降幅有望收窄。

高盛近期報告表示，明年中國的整體消費者通膨率（CPI）可能會維持在0.8%的低位，而生產者物價指數要到2025年第3季才會轉正。