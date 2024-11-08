晶片巨企「用腳投票」高通、AMD、ASML齊聚進博會

第七屆進博會汽車展區拍攝的E20 eVTOL電動垂直起降飛行器。(新華社)

在5日開幕的第七屆進博會上，今年半導體產業展商「全面開花」，多家晶片 巨頭及晶片產業鏈上下游企業爭相布展。其中，AMD連續第四年，艾司摩爾（ASML）連續第六年、高通連續第七年參會。港媒分析，這意味著在主張貿易保護主義的川普 剛勝選之際，這些國際頂尖半導體公司仍堅定不移地將世界第二大經濟體中國，視為其產品和服務的巨大市場。

據文匯報報導，5日在上海開幕的第七屆中國國際進口博覽會，有297家世界500強和行業龍頭企業、來自多國近800個採購團體參展與會，數量創歷屆新高。而儘管美國持續加強對華晶片出口等限制，全球各大晶片巨頭仍齊聚中國進博會「用腳說話」，顯示中國市場仍是全球各大晶片巨頭「必爭之地」。

美國超微半導體（AMD）以「AI +新質生產力」為主題，展示端到端AI基礎設施產品和解決方案，第五代AMD EPYC處理器實現了進博首展。AMD高級副總裁、大中華區總裁潘曉明表示，中國是AMD全球業務板塊重要的市場之一，「我們也看到中國企業對於服務器、大數據等業務的旺盛需求，我們希望加強與中國夥伴的合作，賦能中國的數字經濟發展」。

肖特半導體產品工程經理薄海表示，當前AI發展迅速，中國AI發展也在全球領先，通過新品研發，助力晶片研發的降本增效。

中美科技戰敏感時機，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾是第六年參展進博會，此次帶來DUV光刻機、新型的電子束量測設備以及計算光刻業務展示。ASML全球執行副總裁、中國區總裁沈波表示：「我們希望進一步增強行業內外對於ASML全景光刻解決方案的認知」。

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾執行長富凱（Christophe Fouquet）早前表示，無論美國誰當選總統，預計將對中國加大施壓力度，他也質疑美國此舉的合理性，「這真的與國家安全有關嗎？」

參會者5日在進博會技術裝備展區GE（通用電氣）展台的RISE技術驗證項目模型旁交流。(新華社)

總部位於美國加州聖地亞哥的晶片設計公司高通，在進博會上展示該公司最近推出的驍龍8至尊版移動平台 。

「這是一個信號，表明他們對於中國市場的承諾。」「南華早報」分析認為，在中美貿易關係緊張、主張貿易保護主義的川普剛剛勝選之際，這些國際頂尖半導體公司參加進博會，反映他們堅定不移地將世界第二大經濟體中國，視為其產品和服務的巨大市場。