我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

晶片巨企「用腳投票」高通、AMD、ASML齊聚進博會

中國新聞組／北京8日電
第七屆進博會汽車展區拍攝的E20 eVTOL電動垂直起降飛行器。(新華社)
第七屆進博會汽車展區拍攝的E20 eVTOL電動垂直起降飛行器。(新華社)

在5日開幕的第七屆進博會上，今年半導體產業展商「全面開花」，多家晶片巨頭及晶片產業鏈上下游企業爭相布展。其中，AMD連續第四年，艾司摩爾（ASML）連續第六年、高通連續第七年參會。港媒分析，這意味著在主張貿易保護主義的川普剛勝選之際，這些國際頂尖半導體公司仍堅定不移地將世界第二大經濟體中國，視為其產品和服務的巨大市場。

據文匯報報導，5日在上海開幕的第七屆中國國際進口博覽會，有297家世界500強和行業龍頭企業、來自多國近800個採購團體參展與會，數量創歷屆新高。而儘管美國持續加強對華晶片出口等限制，全球各大晶片巨頭仍齊聚中國進博會「用腳說話」，顯示中國市場仍是全球各大晶片巨頭「必爭之地」。

美國超微半導體（AMD）以「AI+新質生產力」為主題，展示端到端AI基礎設施產品和解決方案，第五代AMD EPYC處理器實現了進博首展。AMD高級副總裁、大中華區總裁潘曉明表示，中國是AMD全球業務板塊重要的市場之一，「我們也看到中國企業對於服務器、大數據等業務的旺盛需求，我們希望加強與中國夥伴的合作，賦能中國的數字經濟發展」。

肖特半導體產品工程經理薄海表示，當前AI發展迅速，中國AI發展也在全球領先，通過新品研發，助力晶片研發的降本增效。

中美科技戰敏感時機，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾是第六年參展進博會，此次帶來DUV光刻機、新型的電子束量測設備以及計算光刻業務展示。ASML全球執行副總裁、中國區總裁沈波表示：「我們希望進一步增強行業內外對於ASML全景光刻解決方案的認知」。

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾執行長富凱（Christophe Fouquet）早前表示，無論美國誰當選總統，預計將對中國加大施壓力度，他也質疑美國此舉的合理性，「這真的與國家安全有關嗎？」

參會者5日在進博會技術裝備展區GE（通用電氣）展台的RISE技術驗證項目模型旁交...
參會者5日在進博會技術裝備展區GE（通用電氣）展台的RISE技術驗證項目模型旁交流。(新華社)

總部位於美國加州聖地亞哥的晶片設計公司高通，在進博會上展示該公司最近推出的驍龍8至尊版移動平台 。

「這是一個信號，表明他們對於中國市場的承諾。」「南華早報」分析認為，在中美貿易關係緊張、主張貿易保護主義的川普剛剛勝選之際，這些國際頂尖半導體公司參加進博會，反映他們堅定不移地將世界第二大經濟體中國，視為其產品和服務的巨大市場。

與去年相比，美國CPU巨頭英特爾未繼續參展。

第七屆進博會技術裝備展區內，跳舞的人形機器人吸引觀眾。(中新社)
第七屆進博會技術裝備展區內，跳舞的人形機器人吸引觀眾。(中新社)

晶片 AI 川普

上一則

「中國版薩德」珠海現身 紅旗19細節公開 軍事博主坐不住了

下一則

安全靠美國？ 川普難測 南華早報：東盟、拉美或改打中國牌

延伸閱讀

彭博：台積電的晶片製造優勢 擋得住川普的關稅威脅

彭博：台積電的晶片製造優勢 擋得住川普的關稅威脅
傳年底運抵台積電 艾司摩爾晶片製造神器 全球最貴價值3.5億美元

傳年底運抵台積電 艾司摩爾晶片製造神器 全球最貴價值3.5億美元
全球最受信賴科技硬體公司… 台廠占9家 第1名是這家

全球最受信賴科技硬體公司… 台廠占9家 第1名是這家
財報暴雷後...ASML執行長急滅火 稱2026年仍是個增長年

財報暴雷後...ASML執行長急滅火 稱2026年仍是個增長年

熱門新聞

張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人