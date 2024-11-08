我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

「中國版薩德」珠海現身 紅旗19細節公開 軍事博主坐不住了

中國新聞組／北京8日電
解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)
解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)

球海航展將於12日揭幕，解放軍空軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新裝備已經到達航展。紅旗19導彈系統集成在8×8高機動越野車上，能在複雜電磁環境下執行防空反導任務。這款被視為中國版「薩德增程型」反彈道飛彈防禦平台亮相極具意義，不少軍事博主對其讚譽有加，稱其意義不亞於「兩彈一星」。

香港文匯報報導，紅旗19是近期中國自主研製的新型地空導彈武器系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點，是中國國土防空反導作戰的骨幹裝備。

紅旗19具有「突防對抗能力強」的特點，不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超音速導彈的能力，攔截速域廣，攔截範圍大。這些性能特點表明，紅旗19已經達到了國際先進水平。

解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)
解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)

紅旗19導彈發射車採用的是8×8輪式高機動卡車底盤，每台車上配備6枚裝在圓柱形「儲運發」一體式發射筒內的攔截彈，發射方式是「冷」發射。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗19採用的並非傳統的垂直發射方式，而是一種近乎垂直的大傾斜角發射方式。這一功能可以減少發射器的壓力，並在交戰期間提供更高的生存能力。

解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)
解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)

報導指出，國外的防務專家也將紅旗19與美國的薩德（THAAD-ER）系統進行比較，紅旗19在8×8機動平台上有6枚待發射的導彈儲藏在發射筒內；同時中國軍方對外公開展示有610A情報雷達，它是紅旗19攔截彈探測和瞄準系統的關鍵組成部分。

軍事博主「王強老師」指出，紅旗19是中段反導作戰裝備。美國推測中國的攔截試驗飛出將近音速30倍的相對速度。這個數據其實已經明確無誤說明，紅旗19不僅能夠攔截高超音速武器，而且能夠攔截機動變軌的高超音速武器。如果美國拿不出能夠高超音速飛行且機動變軌的新型洲際導彈，它現在的核威懾對中國來說都是失效的。紅旗19重要意義不亞於「兩彈一星」。

解放軍 香港 彈道飛彈

上一則

過招綠茶閨密像宮鬥？ 國貨之光蜂花宣傳翻車「姊妹們」拒買

下一則

晶片巨企「用腳投票」高通、AMD、ASML齊聚進博會

延伸閱讀

珠海航展搶先看 蘇57高空炫技7分鐘 勇士攜蘇35S華麗登場

珠海航展搶先看 蘇57高空炫技7分鐘 勇士攜蘇35S華麗登場
8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背
華為Mate 70售價流出 人民幣8599元？網友稱「虛高」

華為Mate 70售價流出 人民幣8599元？網友稱「虛高」
特斯拉電動皮卡Cyber​​truck 擋住9mm手槍子彈

特斯拉電動皮卡Cyber​​truck 擋住9mm手槍子彈

熱門新聞

張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人