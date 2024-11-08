「中國版薩德」珠海現身 紅旗19細節公開 軍事博主坐不住了

解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)

球海航展將於12日揭幕，解放軍 空軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新裝備已經到達航展。紅旗19導彈系統集成在8×8高機動越野車上，能在複雜電磁環境下執行防空反導任務。這款被視為中國版「薩德增程型」反彈道飛彈 防禦平台亮相極具意義，不少軍事博主對其讚譽有加，稱其意義不亞於「兩彈一星」。

香港 文匯報報導，紅旗19是近期中國自主研製的新型地空導彈武器系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點，是中國國土防空反導作戰的骨幹裝備。

紅旗19具有「突防對抗能力強」的特點，不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超音速導彈的能力，攔截速域廣，攔截範圍大。這些性能特點表明，紅旗19已經達到了國際先進水平。

解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)

紅旗19導彈發射車採用的是8×8輪式高機動卡車底盤，每台車上配備6枚裝在圓柱形「儲運發」一體式發射筒內的攔截彈，發射方式是「冷」發射。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗19採用的並非傳統的垂直發射方式，而是一種近乎垂直的大傾斜角發射方式。這一功能可以減少發射器的壓力，並在交戰期間提供更高的生存能力。

解放軍首次展出的紅旗19地空導彈武器系統到達珠海。(取材自央視)

報導指出，國外的防務專家也將紅旗19與美國的薩德（THAAD-ER）系統進行比較，紅旗19在8×8機動平台上有6枚待發射的導彈儲藏在發射筒內；同時中國軍方對外公開展示有610A情報雷達，它是紅旗19攔截彈探測和瞄準系統的關鍵組成部分。

軍事博主「王強老師」指出，紅旗19是中段反導作戰裝備。美國推測中國的攔截試驗飛出將近音速30倍的相對速度。這個數據其實已經明確無誤說明，紅旗19不僅能夠攔截高超音速武器，而且能夠攔截機動變軌的高超音速武器。如果美國拿不出能夠高超音速飛行且機動變軌的新型洲際導彈，它現在的核威懾對中國來說都是失效的。紅旗19重要意義不亞於「兩彈一星」。