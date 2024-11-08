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連通東盟最短路線 廣西「世紀運河」2026年完工

特派記者陳湘瑾／廣西報導
中國與東盟經貿加速發展，西南地區貨物若經平陸運河出海，可縮短560公里航程。圖為廣西欽州平陸運河施工現場。(記者陳湘瑾／攝影)
中國與東盟經貿加速發展，西南地區貨物若經平陸運河出海，可縮短560公里航程。圖為廣西欽州平陸運河施工現場。(記者陳湘瑾／攝影)

走進位於廣西欽州平陸運河青年樞紐施工現場，工程車往來穿梭，塔式起重機吊掛移動一批批建材。中國喻為「世紀運河」的平陸運河，用於推動廣西、西部地區與東協國家之間的發展，開闢一條通往東盟(東協)國家運距最短、最經濟便捷的通道。

平陸運河工程2019年以來被中國列入「十四五」規畫和2035年遠景目標等重大規畫。該項目2022年3月正式立項，同年8月正式開工，預計建設工期52個月、投入人民幣727億元，於2026年底完成主體建設。運河始於南寧平塘江口，往南經過欽州沿欽江進入北部灣，全長134.2公里，沿線設置馬道、企石和青年三大航運樞紐，可通過5千噸級船舶。

過去幾年中國與東盟經貿往來加速發展，廣西作為中國唯一與東盟國家陸海相連的省分，平陸運河也被視為具有重要戰略意義的工程項目。中國西南地區貨物若經平陸運河出海，比起原本從廣州港出海，可以縮短航程約560公里以上，以此促進東協、北部灣經濟區、成渝經濟區和粵港澳大灣區之間產業鍊和供應鏈的建構。

平陸運河集團工程管理部部長何俊輝在接受本報記者採訪時表示，目前整個運河工程涵括水利工程、公路橋梁、道路和水運等不同專業學科，全線施工的高峰期最多達3至4萬工人，投入船舶約有2000艘，機械設備約4000套。

問及平陸運河在完工後將能創造多大經濟規模，何俊輝表示，這方面數據不便透露，但提到該工程為周邊城鎮創造不少工作機會，以其中一處工程項目「馬道樞紐」來說，每年發放工資近人民幣100萬元，人數達1000多人，「不用出去打工，就在家門口做工」。

此外，因平陸運河整體工作量非常大、工期比較緊張，分兩班輪班進行，最大挑戰是如何在確保安全品質的情況下加快施工進度。另一個困難是夏天時廣西氣溫高，工作強度大，要合理調配休息時間，如中午比較熱讓大家休息、天氣涼的時候加班，以及發放降溫藥或涼茶等。

灣區 供應鏈

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