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川普重新上台 港媒憂香港成打擊對象

中國新聞組／北京8日電

對於川普再次成為美國總統，香港媒體及專家都認為，美國已將香港與中國大陸看齊，在美國大力遏制中國之下，香港難免成為打擊對象。

信報發表社評表示，川普上台後，勢必與中國角力，在這樣的情況之下，作為中國一部分的香港，難免左支右絀。

事實上，2022年，美國方面已對香港的政策及關係與中國看齊，撤銷香港的特殊待遇，並且先後制裁多名港府官員，包括時任特首的林鄭月娥和保安局局長李家超等。

此外，美國眾議院通過「香港經濟貿易辦事處認證法案」，要求關閉香港駐美三間經濟貿易辦事處，只是程序上還欠參議院通過和總統簽署成法。

社評預期，川普上台後，香港三間駐美經貿辦應該逃不過關閉命運。

社評指出，中美貿易戰本身已構成嚴重影響，牽一髮而動全身，隨時殃及各國貿易秩序，全球供應鏈大亂，損害香港作為「超級聯繫人」的角色；川普當選，無異為全球投下震撼彈，香港必須綁好安全帶。

但社評認為，川普是一位慣於討價還價的商人，只要中國大陸和香港掌握適當的談判技巧，未必無法跟川普周旋到底。

另外，香港01報導，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，美國肯定會對中國發動貿易戰，對香港也不會友善，而「香港對美國沒有反制能力」，香港只能走一條艱難的新發展道路。

他認為，美國肯定會對中國貨品提高關稅，不利香港出入口，更會阻礙香港經濟復甦。此外，川普上台後會鼓勵和迫使美資撤出、減少投資或遠離中國和香港。

他說，川普早於2016年已把中國定義為「戰略競爭對手」，大力遏制中國的崛起；在他眼中，香港幫助中國崛起，因此不會對香港友善。

他預期，川普會在科技領域和人員往來方面加強遏制香港。

香港 川普 貿易戰

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