川普新人事 「反中先鋒」龐培歐等4熱門人選均被中制裁

川普 （Donald Trump）當選後，內閣人事引發外界關注，其中被中國制裁的「反華先鋒」包括前國務卿 龐培歐（Mike Pompeo）、前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），以及參議員魯比奧（Marco Rubio）和科頓（Tom Cotton），成為多個美媒以至中國「清華大學戰略與安全研究中心」的大熱人選。

綜合美媒路透、華爾街日報、Politico等，近日紛引述川普團隊的消息，公布未來領導美國的核心人選名單，其中前國務卿龐培歐和前國家安全顧問歐布萊恩預料會再為川普政府效力，分別擔任國防部長和國家安全顧問。

另外，參議員魯比奧和科頓亦有望加入川普的新政府團隊，料為競逐國務卿、國防部長的人選之一。

這四人亦上榜中國「清華大學戰略與安全研究中心」的內閣人選名單。他們被北京視為「反華急先鋒」，分別在2020年和2021年被中國制裁，包括禁止他們及其家屬入境中國大陸和香港 、澳門；限制他們和其關聯機構與中國打交道、做生意。

在上屆川普政府任內，這四人批評中國打壓香港和新疆人權，亦關心台灣問題。他們多次公開聲援2019年香港「反送中運動」，和譴責《港區國安法實施》，並協助推動取消香港特殊地位的法案，包括《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》，以及對中國大陸、香港的高官和新科技產品實施制裁。

川普曾簽署制裁香港官員及法官，令人關注他重返白宮後，會否進一步制裁香港官員。