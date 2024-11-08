安全靠美國？ 川普難測 南華早報：東盟、拉美或改打中國牌

川普 重返白宮，對尋求在中美關係間保持平衡的發展中國家會帶來什麼樣的變化？學者分析指出，川普的對華政策可能會影響拉美國家對北京改採更獨立和務實的外交政策，東盟等國家甚至可能略向美國傾斜，但川普的不可預測性又可能促使這些國家反過來打「中國牌」，加強與中國的關係。美國現行的「大多邊」與「小多邊」機制恐怕都會出現問題。

據觀察者網引述南華早報報導指出，如果川普兌現對所有中國進口商品加徵60%關稅 的競選承諾，拉美、非洲和東南亞 地區的發展中國家將不得不思考如何應對本國經濟和貿易政策可能受到的衝擊，進而改變在安全上依賴華盛頓、在經濟上依賴北京的過往做法。

清華大學一帶一路戰略研究院的研究員明竺認為，川普的對華政策可能會影響拉美國家「在多大程度上對北京採取更獨立和務實的外交政策」。此外，為提升議價能力，拉美國家還可能尋求與南方共同市場、太平洋聯盟以及美洲國家組織等機構深化合作。

在東南亞國家方面，獨立智庫新亞洲戰略研究中心主席許慶琦表示，如果川普對中國加徵關稅，可能促使更多的中國企業和跨國企業將其製造生產線轉移到東盟國家。不過，考慮到南海等爭議議題，東盟國家可能會在地區安全問題上向美國「略微傾斜」。

縱觀整個亞洲，盤古智庫一名高級研究員認為，川普的保護主義政策會讓嚴重依賴國際貿易的發展中國家「頭疼」，同時他的不可預測性又可能促使這些國家加強與中國的關係，調整他們過去在安全上依賴華盛頓、在商業上依賴北京的模式。

台灣大學政治系教授張登及指出，川普將對當前多邊主義風格與治理架構造成很大改變，美國現行的「大多邊」與「小多邊」機制恐怕都會出現問題。此外，川普喜歡採用「雙邊接觸、極限施壓」，討厭以規則為基礎，這會對多邊主義風格與治理架構造成很大改變。

對此，印太國家可能如何回應？張登及指出，日本、南韓內部整頓已自顧不暇，可能會先維持現狀，且戰且走。其他印太盟國的反應，則要觀察美國尤其在關稅和貿易赤字上施加的壓力，是否大到令盟友有所反彈，甚至反過來打「中國牌」，例如新加坡、泰國、馬來西亞、澳洲等。

至於美中關係，張登及認為，川普回鍋對北京來說也是極大挑戰，他認為，川普的幕僚恐怕都反對跟中國再透過管理控制危機，未來若碰到危機，美中可能常常訴諸「最上層的接觸」，「川普也很喜歡最上層的接觸，這才可以展現He is in control.」。