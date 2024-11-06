面臨川普2.0的關稅威脅 中國這次有較充分的準備

面臨川普新任期的關稅威脅，中國這次有較充分的準備。(美聯社)

2018年川普 啟動對華貿易戰時，北京身處被動，手忙腳亂。但這一次，習近平做好了較充分的準備，儘管這次更攸關重大。

贏得第二個總統任期的川普已威脅要對中國商品徵收高達60%的關稅 ，勢必將對中美兩大經濟體之間的貿易構成重創。此前，拜登政府已在川普離任後，收緊了對於先進技術的出口管制。

在此期間，中國採取戰略舉措以強化韌性，確保更有條件予以反擊。其中關鍵是擴充其工具包，包括對重要原物料的出口管制、農產品關稅，和一份針對關鍵美企的實體清單。

清華大學戰略與安全研究中心研究員、中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任周波表示，從心理層面來看，中國對再與川普打交道有了較多的準備。

但習近平一定更希望能避免關稅戰。新一輪的破壞力會比第一輪大得多。而北京本周召開全國人大常委會議，制定措施，要振興受到通縮壓力和房市危機困擾的經濟。川普若落實關稅威脅，北京當局就需要採取更多救市舉措。高盛集團上周表示，更嚴厲的對華貿易限制可能迫使北京出手提振國內消費。

人民幣周三大跌，陸股走低，令投資人初嘗川普當選美國總統後可能出現的波動。離岸人民幣兌美元一度下跌1.3%，創2022年10月以來最大單日跌幅。在香港上市的陸企股票首當其衝遭到拋售，恆生指數收盤下跌2.6%。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero認為，「中國幾乎無從對60%的關稅進行報復」，北京會做的是，宣布更大規模的刺激措施，以免受到市場懲罰。

在川普的第一個任期，持續大約兩年的威脅、關稅和談判，最終以2020年1月簽署協議告終，其中包括中國承諾購買價值2,000億美元的美國產品，以試圖縮小兩國之間的貿易失衡。然而，新冠疫情爆發導致雙方關係快速惡化，隨中國的出口在疫情期間飆升，從未真正實現其承諾目標。

如果爆發新一輪貿易戰，可能造成更大損害。去年，陸企向美國出口了價值5,000億美元的商品，約占出口總額的15%。如果美國對上述所有或大部分商品加徵關稅，將重創中國出口和陸企。

華盛頓戰略與國際研究中心資深顧問、頻繁赴中的Scott Kennedy表示，雖然中國官員不希望對川普的新關稅威脅反應過度，但也不願意顯得軟弱。他們可能的選項包括鎖定在中國有大量權益的美企、拋售美債、令人民幣貶值，以及與歐洲和拉美進行更多接觸等，「他們厭倦被當成用力擊打就能掉出糖果的彩球，渴望予以回擊」。

馬斯克效用

中國手中的一張萬能牌是馬斯克作為川普主要支持者崛起。這位億萬富豪在中國有廣泛的商業利益，有可能主張軟化對華立場。川普周三凌晨宣告取勝時也讚賞了馬斯克。

但如果真的爆發貿易戰，中國將準備好做出反擊，美國農產品出口可能再次成為首要目標。自川普第一個任期以來，巴西強化其地位，成了中國最大的大豆供應國，現在也是最大的玉米進口來源，取代了2020年貿易協議承諾自美進口大增的部分。2016年，美國占中國大豆進口比超過40%，到今年1-9月，降至18%以下。

減少對美採購

中國經濟放緩也為政府提供了緩衝，因對豬肉的需求大減，飼養生豬的玉米和大豆也一樣。這意味對進口的依賴減輕，也更容易從美國轉向其他國家採購。

全球化智庫（CCG）資深研究員、中國常駐聯合國日內瓦代表團前副代表周小明表示：「中國無疑會進行針鋒相對的報復，明顯目標包括玉米和大豆。中國比2018年更有條件來採取反制措施，因為巴西已發展為可靠的替代供應來源，中國能降低自美進口。」

人民幣貶值

與此同時，中國能反擊的目標減少了。自美進口已從2021年峰值下滑，北京好幾年沒簽約採購新的波音飛機，意味能威脅的對象少了一個。除了貿易關係減弱之外，美國與中國之間直接投資的關係也在萎縮：根據聯合國數據，中國去年在美國的投資額從2019年峰值大降28%。

這提高了人民幣可能貶值，以便降低出口價格的可能性。雖然中國上次正式的貨幣貶值是2015年，但2018年中到2019年中的首輪貿易爭議期間，中國允許人民幣跌至1美元兌7.2左右，從而降低出口價格，在川普採取關稅行動之際提供緩衝。

但若允許人民幣大幅貶值，可能導致全球其他貿易夥伴不滿，它們也可能對中國商品課關稅。廉價鋼材湧入已經迫使許多國家提高壁壘，普遍的貿易戰可能讓大火延燒其他商品。

出口管制

中國一項新的重要工具是出口管制，美國也頻繁對中國用這招。去年，北京限制被普遍用於晶片生產、通訊設備和國防工業的鎵和鍺的出口。現在可能設法對美國戰略技術所需的重要原物料實施限制，例如用於某些半導體設備的銻。

中國現在也擁有了一個更正式的外企制裁程序。中國9月表示，將開始調查Tommy Hilfiger和Calvin Klein母公司PVH不用新疆棉花一事。英國金融時報還報導，北京制裁一家向台灣供貨的美國無人機公司，不准在中國採購零組件。

重新協商

最終，中國可能寧願與川普達成協議，後者已暗示，對中國投資美國持開放態度。全球化智庫創辦人王輝耀表示，「川普是務實的政客，關注於解決特定問題，而中國在電動車和綠色技術方面享有極大的領先優勢，陸企有能幫助美國再次偉大的巨大機會。」

北京方面認識到，必須抱最好的希望、做最壞的打算。如果川普想兌現極端威脅，不惜傷及美國或提高美國消費者物價，那麼中國並沒有太多選項。

對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長、中國商務部原顧問屠新泉表示，「我們對中國可為這一情景做何準備討論過很多，但歸根結底，沒有太多可準備的，沒靈丹妙藥，只能隨機應變。」