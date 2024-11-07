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諧音概念股 「川大智勝」暴漲 「哈爾斯」大跌

中國新聞組╱北京7日電
川普勝選，被中國股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝6日大漲。(取材自中國民航雜誌)
川普勝選，被中國股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝6日大漲。(取材自中國民航雜誌)

美國總統大選開票共和黨候選人川普一路領先，因諧音緣故、成為A股另類川普概念股的川大智勝，6日開盤即漲停；有趣的是，作為「對沖」的「賀錦麗(哈里斯)勝選概念股」哈爾斯，則持續走弱。其實上述這兩支股票除了名字諧音，和選情幾乎毫無關係。

瀟湘晨報報導，川大智勝從事的主要業務包括民航、軍航空管指揮控制系統開發、軟體開發和服務、高速高精度3D照相機的小規模試產。在2016年川普參選美國總統以來，川大智勝的股價就被股民勾連起川普，尤其川普當選美國總統後的首個交易日，川大智勝在盤中幾近漲停；2020年美國大選期間，川普選票領先時，川大智勝的股價也接連上漲。

今年6月，美國總統大選首次辯論舉行，川普表現較佳，川大智勝再度獲得股民關注，當天漲停；7月13日川普在賓州競選集會上遭遇槍擊事件後，川大智勝又再次漲停；11月6日開票日，川大智勝開盤即漲停。

由於民主黨候選人賀錦麗的關係，另一家A股上市的浙江杯壺製造商哈爾斯也受到股民關注。該公司股價6日短線跳水跌超7%，成交額超過人民幣6億元。

此外，人民幣對美元匯率6日大幅走低，其中離岸人民幣更一度失守7.19關口，日內重貶逾900個基點。路透引述消息人士透露，中國國有大型銀行在境內即期市場賣出美元，以緩解人民幣急跌走勢。

離岸人民幣6日下午貶破1美元對人民幣7.19後，一度緩步回升，隨後於晚間再度跌破7.19關口，回吐9月以來全部漲幅。在岸人民幣對美元昨日也曾大貶逾400個基點，跌破7.17大關，最終收在7.1649。

市場人士普遍預計，共和黨總統候選人川普當選，可能對中國加徵關稅，人民幣將不得不大幅貶值來對沖關稅衝擊。但中國監管層也將密切關注市場動向，並可能採取逆周期調節措施以防外匯市場出現「羊群效應」。

由於川普競選期間揚言要對中國商品加徵60%關稅，上海第一財經報導，浙商中拓集團金融市場業務部總經理劉楊因此認為，人民幣短期可能下探7.2。但國際投行普遍預期，人民幣對美元恐跌破7.3。

川普重返白宮，被中國股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲...
川普重返白宮，被中國股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲停，報人民幣23.42元。(新浪財經截圖)

川普 美國總統大選 關稅

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