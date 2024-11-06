我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

山東艦再現蹤菲律賓海 今年已三進西太平洋 菲國演習反制

特派記者廖士鋒／北京6日電
圖為解放軍山東艦航艦編隊去年4月初赴西太平洋海域，參與「聯合利劍」演習。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）
圖為解放軍山東艦航艦編隊去年4月初赴西太平洋海域，參與「聯合利劍」演習。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）

解放軍航母近期動作不少，繼10月下旬遼寧艦與山東艦首次編隊演練後，近日山東艦出現在菲律賓海，寫下今年第三度駛入西太平洋的紀錄，同時美國華盛頓號航母也抵達關島並在附近活動。與此同時，菲律賓軍方4日開始為期2周的作戰演習，演習中包括奪取一個南海島礁的控制權，劍指中國意味濃厚。

據觀察者網消息，日本防衛省統合幕僚監部4日晚間指，當天山東艦航母戰鬥群出現在宮古島以南720公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海，並進行艦載戰鬥機和艦載直升機的起降訓練。日本海上自衛隊發現隨行艦隻包括055型飛彈驅逐艦延安艦和052D型飛彈驅逐艦湛江艦，日方出動駐地在橫須賀的夕霧號飛彈驅逐艦伴隨監視。

消息指，這是山東艦繼今年7月和8月後，第三度進西太平洋進行遠洋訓練。除了山東艦外，中國空軍也出島鏈活動。同時，美軍華盛頓號航母近日也出現在關島附近海域，目前正值該航母第二次在橫須賀基地進行「前進部署」。

據菲律賓通訊社和每日詢問者報報導，菲律賓軍方4日開始為期2周的作戰演習，超過3000名海陸空三軍人員參加。菲軍方官員表示，此次演習不針對任何國家，但同時稱，演習中包括奪取一個南海島礁的控制權。

日本 遼寧艦 解放軍

上一則

迎數萬跨城夜騎大學生 開封設停車專區、景區免費開放

下一則

中俄簽航空技術合作協議 生產救援、物流無人機

延伸閱讀

台灣軍隊加入密西根州演習 規模較去年擴大

台灣軍隊加入密西根州演習 規模較去年擴大
向美國秀肌肉 遼寧艦、山東艦雙航母首次編隊演練

向美國秀肌肉 遼寧艦、山東艦雙航母首次編隊演練
解放軍遼寧艦、山東艦首次雙航艦編隊演練

解放軍遼寧艦、山東艦首次雙航艦編隊演練
長泰操演大批軍車故障？陸軍：確有不預期情況

長泰操演大批軍車故障？陸軍：確有不預期情況

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票