山東艦再現蹤菲律賓海 今年已三進西太平洋 菲國演習反制

圖為解放軍山東艦航艦編隊去年4月初赴西太平洋海域，參與「聯合利劍」演習。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）

解放軍 航母近期動作不少，繼10月下旬遼寧艦 與山東艦首次編隊演練後，近日山東艦出現在菲律賓海，寫下今年第三度駛入西太平洋的紀錄，同時美國華盛頓號航母也抵達關島並在附近活動。與此同時，菲律賓軍方4日開始為期2周的作戰演習，演習中包括奪取一個南海島礁的控制權，劍指中國意味濃厚。

據觀察者網消息，日本 防衛省統合幕僚監部4日晚間指，當天山東艦航母戰鬥群出現在宮古島以南720公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海，並進行艦載戰鬥機和艦載直升機的起降訓練。日本海上自衛隊發現隨行艦隻包括055型飛彈驅逐艦延安艦和052D型飛彈驅逐艦湛江艦，日方出動駐地在橫須賀的夕霧號飛彈驅逐艦伴隨監視。

消息指，這是山東艦繼今年7月和8月後，第三度進西太平洋進行遠洋訓練。除了山東艦外，中國空軍也出島鏈活動。同時，美軍華盛頓號航母近日也出現在關島附近海域，目前正值該航母第二次在橫須賀基地進行「前進部署」。

據菲律賓通訊社和每日詢問者報報導，菲律賓軍方4日開始為期2周的作戰演習，超過3000名海陸空三軍人員參加。菲軍方官員表示，此次演習不針對任何國家，但同時稱，演習中包括奪取一個南海島礁的控制權。