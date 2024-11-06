中俄簽航空技術合作協議 生產救援、物流無人機

中俄航空技術交流合作及簽約活動4日在廣西梧州舉辦，雙方圍繞引進俄羅斯 航空技術、中俄無人機低空防禦技術等話題進行深入交流，並簽署「航空技術及裝備引進的合作協議」，生產無人機；項目將在廣西應急產業示範基地內展開，投產後將組裝生產國內外市場需求的無人機產品，這些產品可廣泛用於救援、物流、安全巡邏等領域。

中新社報導，根據上述協議，中方廣西新航聖潔應急產業園管理有限公司擬採購直升機，用於低空(應急)裝備製造產業業務開展；同時，俄方俄羅斯烏法國立航空技術大學將派駐專家長期駐紮梧州，在技術、人才、教學等方面給予技術支撐，並與中方共同將俄羅斯大載重直升機、無人機技術轉化升級並形成在中國的自主知識產權。

「 我們看重中國巨大的市場需求以及廣西在應急產業方面的發展潛力。」俄羅斯烏法國立航空技術大學專家尤努索夫·奧列格·弗拉基米羅表示，俄中在航空技術領域合作前景廣闊，希望通過此次合作，將俄羅斯先進的航空技術引入中國，實現互利共贏。

「俄羅斯在航空技術領域擁有深厚的積澱和先進的成果，其航空技術在世界範圍內都具有很高的聲譽。」廣西應急產業示範基地項目總指揮長荀斌希望通過引進俄羅斯的技術，打造具有國際競爭力的應急裝備產品，快速提升廣西在應急產業領域的技術水平和裝備能力。

據了解，美國財政部 早前宣布對兩家中國公司實施制裁，這兩家公司被指控直接幫助俄羅斯製造用於烏克蘭 戰爭的遠程攻擊無人機。

這是美國首次對中國無人機引擎和零件製造商因與俄羅斯公司合作「開發和生產完整武器系統」而祭出處罰措施。