美國總統大選無論誰勝出，中國都將面臨更激烈競爭。(歐新社)

在美國數十年來選情最膠著的一次總統選舉正如火如荼地進行之際，中國也做好準備，無論誰獲勝，中美兩個超級大國未來四年都將在貿易、技術和安全問題上繼續展開激烈的競爭。

路透報導，北京戰略分析人士表示，雖然他們預計若共和黨候選人川普 當選，會發表更激烈的言論，並可能會徵收高額關稅 ，但部份分析人士指出，川普可能會受到實用主義的驅使，願意在貿易和台灣問題上達成協議。

北京方面預計，如果民主黨候選人入主白宮，政策具有可預見性，會延續總統拜登 的做法，在科技限制、台灣問題以及烏克蘭和中東衝突等與中國有關的問題上與盟國合作。

總部位於北京的全球化智庫（CCG）主任王輝耀表示，無論誰當選，結構性緊張局勢都是不可否認的現實，而且已經成為美國兩黨廣泛接受的共識。

北京大學專家王緝思、胡然和趙建偉在「外交」雜誌（Foreign Affairs）上發表的文章表示，川普或賀錦麗的對華政策「可能在戰略上是一致的。作為總統，兩位候選人都會給中國帶來挑戰和不利，而且他們似乎都不太可能希望發生重大軍事衝突或切斷所有經濟和社會聯繫。」

川普提議對中國進口商品徵收超過60%的關稅，並終止中國的最惠國貿易地位。光是這項威脅就令中國的工業企業感到不安，因為中國每年向美國出口價值超過4,000億美元的商品，並為美國人從其他地方購買的產品提供數千億美元的零部件。

大陸生產商預計，關稅將擾亂供應鏈，進一步縮減中國的利潤，從而損害就業、投資和本已疲軟的經濟成長。他們表示，即使工廠搬遷，貿易戰也會提高生產成本和美國消費者價格。

上海復旦大學教授趙明昊表示，鑑於中國的經濟困難，新關稅可能「對北京來說非常具有挑戰性。由於川普提議對其他國家的所有商品徵收10%的關稅，北京方面也對國際經濟和貿易體系的未來更加擔憂」。

川普的貿易顧問萊特海澤（Robert Lighthizer）誓言要在處理中美經濟關係時採取戰略脫鉤的方針，趙明昊指出，「這意味著與川普強調的去風險做法相比，美國對中國的依賴度和美國與中國的經濟關係將大幅減少。」

預計賀錦麗將維持川普政府對價值數千億美元的中國進口商品徵收的關稅。之前拜登政府對這些關稅進行審查。