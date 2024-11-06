中經濟出大招應對美大選? WSJ：今年不會 關鍵方案已定

中共總書記習近平此前在三中全會強調，「高質量成長」是中國經濟的指導原則，這也顯示中央不準備推出重大經濟措施。（美聯社）

美國大選 投票結束，有投資者認為，中方可能推出大規模經濟刺激方案以應對美大選結果。南華早報引述分析師指出，如果共和黨候選人川普 獲勝，中國財政刺激規模可能較民主黨候選人賀錦麗勝選高出10%至20%。但華爾街 日報(WSJ)引述引述參與政策討論的人士指出，前述想法是一廂情願的，中國政府不會出「大招」，至少今年不會。

經濟學人智庫（EIU）中國首席經濟學家蘇月指出，中國為期五天的全國人大常委會議時間上與美國總統大選重疊，反映外部因素對中國國內政策的重要性，也凸顯外部衝擊對經濟與氛圍的影響。

他表示，全國人大常委會可能基於美國的選舉結果來決定財政刺激規模。如果川普上台，當局或許將釋出更積極的刺激訊號，以抵銷市場對中國的疑慮。

經濟學人智庫預計，北京將發行6兆元人民幣(約8445億美元)的特別主權債券，用於債務置換與大型銀行的資本重組，另外4兆元的地方政府專項債券，以收購閒置土地與未售出庫存房。

華爾街日報指出，參與政策討論的人士表示，雖然美國未來四年對華政策可能會影響中國的經濟軌跡，但中國政府今年剩餘時間刺激方案的關鍵內容已經確定，該方案只待在此次人大常委會會議上獲得正式批准。但中國政府正討論美國大選可能將如何影響中國的市場情緒。

前述人士們指出，中國政府計畫在此次人大常委會會議結束後發出信號，表明將推出更多支持經濟增長的措施，並且可以根據對中國經濟風險的評估來擴大一系列漸進措施的規模。

報導引述接近領導層想法人士稱，如果美國共和黨總統候選人川普贏得選舉並履行其加徵關稅的承諾，中國政府可能會通過增加在高端製造業，以及中國領導層認為對本國競爭力至關重要的其他項目上的支出，來提振政府所說的國內「有效需求」。

如果賀錦麗當選，且她的政策與拜登對華強硬但更有針對性和可預測性的方式類似，那麼在中國領導人看來，這可能是兩害當中較輕的一害。

參與政策討論的人士表示，造成資訊混亂的一個原因是，高級官員擔心說出一些可能暴露中國國家主席習近平經濟議程中弱點的話。

野村經濟學家陸挺、王競預測，未來幾年，刺激計畫的規模每年約占國內生產毛額（GDP）2%至3%，川普勝選可能將使該比例推向3%。他們說：「我們認為美國選舉結果將對北京刺激措施的規模有所影響，但影響應該有限，因為北京的主要挑戰來自內部而非外部。」

人民日報5日也刊出清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜的文章稱，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢。文章指出，當前有一些錯讀誤讀的聲音，有的甚至已脫離經濟運行本身。必須第一時間展開辨析、批駁和鬥爭，絕不能讓錯誤言論損害中國經濟回升向好的態勢。