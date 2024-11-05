美國大選後仍對中制裁 MIT學者：中國「技術崛起」是假象

麻省理工學院（MIT）史隆管理學院教授的黃亞生表示，比亞迪照搬特斯拉的軟體，中國用這些遺產取得了今天的成果，卻幾乎沒有中國固有的技術能力。圖為比亞迪鄭州廠。(新華社)

出生於北京的美國知名華裔學者、麻省理工學院（MIT）史隆管理學院教授的黃亞生表示，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普 對中國的戰略會有很大不同，兩人都會繼續對中制裁，但川普認為中國是絕對的對手，而賀錦麗似乎認為中國是對手和必要的伙伴。

黃亞生還指出，「中國的技術能力本身就近乎假象。」比亞迪是照搬特斯拉的軟體，製造5奈米半導體的中芯國際，是使用荷蘭ASML的老型號製造設備。「中國在過去40年與跨國企業攜手學習了技術。中國是用這些遺產取得了今天的成果，卻幾乎沒有中國固有的技術能力。」

南韓「朝鮮日報」報導，針對中國9月底以來推出的一系列刺激措施，黃亞生表示，北京似乎相信「政府主導的成長」是可實現，尤其在國內生產毛額（GDP）每年成長6%至7%，資金充沛的時候。「但如今經濟成長放緩，政府財政出現赤字，不僅先前的模式無法持續，若繼續這樣做，經濟將會崩潰。」

中國自9月底以來推出了降息、降準、鬆綁房地產貸款、提前投入明年預算等各種經濟刺激政策。但有評價認為，由於這些刺激政策不夠具體，而且很多是過往政策的換湯不換藥，所以效果並未持續太久。

中國該如何度過經濟危機，黃亞生舉南韓為例，1997年南韓爆發外匯危機時，政府沒有固執己見，完全改變制度，其中金融和政治分離，之後發展私人金融，出現各式各樣的企業。「中國也應根本改變經濟結構，恢復1978年的改革開放精神，唯有政治去中心化和經濟自由，才能發展經濟。」

黃亞生認為，1978年中國實施改革開放後，企業可就創新、技術的採納等問題討論出最好的選擇是什麼，但目前中國的政治正拖經濟的後腿，這種討論已經消失，中國開始在發展之路上開倒車。

黃亞生說：「中國若想解決與美國等西方世界的矛盾關係，首先應該採取行動，減少對台灣的敵意，不要支持俄羅斯和北韓。中國支持俄羅斯，歐洲怎麼可能改善與中國的關係？改善與西方國家、日本和南韓的關係，將大大幫助中國。」

「人工智慧（AI）是來自中國嗎？大語言模型（LLM）是源自中國嗎？」黃亞生表示，中國政府支援尖端技術領域，但只支援已經發明的技術。相反的在美國，政府支持基礎科學。因為只有部分基礎科學成長為尖端技術，所以做這種決定可能並非易事。