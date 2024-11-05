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美國大選後仍對中制裁 MIT學者：中國「技術崛起」是假象

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美國大選後仍對中制裁 MIT學者：中國「技術崛起」是假象

記者林宸誼／即時報導
麻省理工學院（MIT）史隆管理學院教授的黃亞生表示，比亞迪照搬特斯拉的軟體，中國用這些遺產取得了今天的成果，卻幾乎沒有中國固有的技術能力。圖為比亞迪鄭州廠。(新華社)
麻省理工學院（MIT）史隆管理學院教授的黃亞生表示，比亞迪照搬特斯拉的軟體，中國用這些遺產取得了今天的成果，卻幾乎沒有中國固有的技術能力。圖為比亞迪鄭州廠。(新華社)

出生於北京的美國知名華裔學者、麻省理工學院（MIT）史隆管理學院教授的黃亞生表示，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普對中國的戰略會有很大不同，兩人都會繼續對中制裁，但川普認為中國是絕對的對手，而賀錦麗似乎認為中國是對手和必要的伙伴。

黃亞生還指出，「中國的技術能力本身就近乎假象。」比亞迪是照搬特斯拉的軟體，製造5奈米半導體的中芯國際，是使用荷蘭ASML的老型號製造設備。「中國在過去40年與跨國企業攜手學習了技術。中國是用這些遺產取得了今天的成果，卻幾乎沒有中國固有的技術能力。」

南韓「朝鮮日報」報導，針對中國9月底以來推出的一系列刺激措施，黃亞生表示，北京似乎相信「政府主導的成長」是可實現，尤其在國內生產毛額（GDP）每年成長6%至7%，資金充沛的時候。「但如今經濟成長放緩，政府財政出現赤字，不僅先前的模式無法持續，若繼續這樣做，經濟將會崩潰。」

中國自9月底以來推出了降息、降準、鬆綁房地產貸款、提前投入明年預算等各種經濟刺激政策。但有評價認為，由於這些刺激政策不夠具體，而且很多是過往政策的換湯不換藥，所以效果並未持續太久。

中國該如何度過經濟危機，黃亞生舉南韓為例，1997年南韓爆發外匯危機時，政府沒有固執己見，完全改變制度，其中金融和政治分離，之後發展私人金融，出現各式各樣的企業。「中國也應根本改變經濟結構，恢復1978年的改革開放精神，唯有政治去中心化和經濟自由，才能發展經濟。」

黃亞生認為，1978年中國實施改革開放後，企業可就創新、技術的採納等問題討論出最好的選擇是什麼，但目前中國的政治正拖經濟的後腿，這種討論已經消失，中國開始在發展之路上開倒車。

黃亞生說：「中國若想解決與美國等西方世界的矛盾關係，首先應該採取行動，減少對台灣的敵意，不要支持俄羅斯和北韓。中國支持俄羅斯，歐洲怎麼可能改善與中國的關係？改善與西方國家、日本和南韓的關係，將大大幫助中國。」

「人工智慧（AI）是來自中國嗎？大語言模型（LLM）是源自中國嗎？」黃亞生表示，中國政府支援尖端技術領域，但只支援已經發明的技術。相反的在美國，政府支持基礎科學。因為只有部分基礎科學成長為尖端技術，所以做這種決定可能並非易事。

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