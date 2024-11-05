王文濤：中歐就電動汽車反補貼案 啟第二階段磋商

中國商務部部長表示，中歐技術團隊就電動汽車反補貼案進行第二階段磋商。（取材自中國商務部網站）

中國商務部 部長王文濤3日晚會見法國外交部外貿部長級代表普里馬時表示，中歐技術團隊正就電動汽車反補貼案進行第二階段磋商。

據商務部網站消息，王文濤表示，中方始終按照中法元首和中法歐領導人今年5月達成的重要共識，在充分尊重事實和符合世貿組織（WTO）規則基礎上，努力通過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦。歐盟 對華電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切。中歐技術團隊正在進行第二階段磋商。雖然貿易政策問題屬於歐委會權限，但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

王文濤強調，與歐盟在沒有產業申請的情況下就貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方開展的白蘭地、豬肉和乳製品等三起貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合世貿組織規則和中國法律法規。中方將繼續嚴格依法依規開展調查，保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並基於事實和證據作出裁定。中方願與歐委會共同尋求妥善解決方案。

中國商務部新聞發言人4日表示，中方將就歐盟對華電動汽車反補貼終裁措施起訴至世貿組織爭端解決機制。發言人稱，此前，中方已將歐盟電動汽車反補貼初裁措施訴至世貿組織。我們遺憾地看到，儘管包括歐盟成員國政府、業界和民眾等有關各方提出大量反對意見，歐方仍發布相關終裁措施，對中國電動汽車徵收高額反補貼稅。中方對此堅決反對。為維護電動汽車產業發展利益和全球綠色轉型合作，中方決定就歐盟反補貼終裁措施提起訴訟。

發言人指出，中方認為，歐方反補貼終裁措施缺乏事實和法律基礎，違反世貿組織規則，是對貿易救濟措施的濫用，是藉反補貼之名行貿易保護主義之實。我們敦促歐方正視自身錯誤，立即糾正違規做法，共同維護全球電動汽車產業鏈供應鏈 穩定及中歐經貿合作大局。