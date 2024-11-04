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陸學者：對台灣「不戰而屈人之兵」是更好的打算

中國新聞組／即時報導
上海外國語大學傑出教授黃靖指出，在「聯合利劍－2024B」演習，大陸海警船直接進入台灣水域，是非常有實質性的重大突破。（圖／取自《觀察者網》）
上海外國語大學傑出教授黃靖指出，在「聯合利劍－2024B」演習，大陸海警船直接進入台灣水域，是非常有實質性的重大突破。（圖／取自《觀察者網》）

上海外國語大學傑出教授黃靖近日在一場網路座談會上指出，如果中國比美國強，並且這個力量轉移越來越不可逆的話，「台灣不用打他自己就回來了」。他並建議，現在對於台灣，中國大陸只要保持住壓制，「在軍事上完全碾壓它，在經濟上勝於它、壓倒它，在文化上拉住它，實際上不戰而屈人之兵可能是更好的打算」。

黃靖2日晚間在大陸網路媒體《觀察者網》一場關於美國大選的網路座談上，面對網友提問川普賀錦麗誰當選更有利於兩岸實現長久和平時說表示，隨著中國越來越強大，中國的控制權越來越強，這個問題的決定權在中國，不在美國。

黃靖表示，不要對美國抱有任何幻想，美國是不會讓你和平的。他指出，兩岸關係實際上是中美關係中的問題，是中美力量對比的問題。

他進一步解釋，如果美國在西太平洋的力量仍強於中國的話，中國大陸在台灣問題上使用非和平手段就要非常謹慎，但如果這個力量對比發生了轉移——中國比美國強，並且這個力量轉移越來越不可逆的話，「台灣不用打他自己就回來了，可以說它是個不沉的航空母艦，更是一個開不走的航空母艦」。

黃靖建議，現在對於台灣，中國大陸只要保持住壓制，在軍事上完全碾壓它，在經濟上勝於它壓倒它，在文化上拉住它，實際上不戰而屈人之兵可能是更好的打算。

「跟台獨就是看誰熬得過誰，現在是台獨難熬，要獨又不敢，不獨又不能退，退又退不出去，進又進不來。」黃靖說，中國大陸第一次使用海警船是在廈門、金門這些地方，而這一次「聯合利劍－2024B」演習中國大陸的海警船噸位更高並且直接進入了台灣水域，這是一個非常有實質性的重大突破。

「我認為，這個突破是表明一點，台海局勢完全在中國大陸的掌控之中，只要能夠掌控住局勢，台灣能跑到哪裡去？」黃靖反問道。

川普 賀錦麗

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