轟6K、殲10等中國一線戰機 都飛抵珠海準備參加航展

殲10C抵達廣東珠海金灣機場。（取材自央視軍事微博）

繼海軍「雙航母」編隊訓練之後，解放軍 空軍也迎來「雙隱」時代。中第二型隱形戰機殲35A列名珠海航展飛行器清單，將首次公開亮相，並將進行動態飛行展示，成為全球第五款「五代機」。中國空軍也成為繼美國空軍之後第二支「雙隱」空軍。

在12日登場的珠海航展參展清單裡，除了已抵達的俄羅斯 蘇57隱形戰機受矚目外，陸續有中國一線軍機飛抵珠海。

據央視軍事的官方微博港媒報導，3日到達珠海的，分別有運20、轟6K、殲10C、殲16、殲16D、教10、無偵7及無偵10等。

殲16D。（取材自央視軍事微博）

其中，轟6K翼下掛載兩枚鷹擊21空射高超音速反艦飛彈，具遠程打擊能力。轟6K本次會在珠海航展中作靜態展示。新裝備的殲16D電子戰戰機也受到關注，其在翼尖位置安裝了電子吊艙，此次將進行飛行表演。

轟6k抵達珠海金灣機場。（取材自央視軍事微博）

此外，一批來自法國、美國等國家的飛機模型、發動機模型等航展物資日前也順利抵達珠海洪灣碼頭，運往航展現場。

另據香港 文匯報報導，在本次航展上，靜態展示方面，航展設立了低空經濟館、商用飛機產業館、民用航空產業展區、商業航天展區等七大主題展區（館），展品全維度涵蓋「陸、海、空、天、電、網」，部分展品為「首展首秀」。動態演示方面，航展將呈現「空、天、海、陸」一體的動態演示新格局和「有人+無人」、「現場+遠程」、「陸地+海域」的表演形式。飛行表演方面，中外飛機聯袂獻技、炫舞藍天，將每天進行一場約四小時的飛行表演。