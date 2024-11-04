劍指美日？ 港媒：中國模擬上海城市戰 180公里外可測到隱形戰機

解放軍聲稱180公里外可偵獲匿蹤戰機。圖為飛行員駕駛F-35戰鬥機進行飛行表演。（新華社資料照片）

香港媒體南華早報3日刊出報導，指中國解放軍 首次公開主要城市戰爭模擬結果，稱如果戰機轟炸上海，僅需三部陸基雷達就能在180公里外偵測到F-22或F-35隱形戰機（匿蹤戰機），而沒有隱形能力的戰機，更可在450公里外就被發現。模擬雖然沒有點名假想敵，但美、日兩國軍方皆有上述隱形戰機。

中央社引述南華早報指，這次模擬是由中國人民解放軍國防大學聯合作戰學院和北京的智能博弈國家重點實驗室進行，並為此開發一種演算法，將模擬戰爭中雷達系統的抽象資料轉成偵測目標的最大距離和警告時間。模擬成果10月在中國仿真大會上發表。

模擬結果顯示，經過十輪電腦模擬，只要三個陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機，意味著戰機F-22或F-35在進入使用精確飛彈對地攻擊所需的24公里範圍前就會被偵測到；而沒有隱形能力的戰機則在450公里外能被偵測到。

報導稱，中國許多海軍艦艇都裝有隱形雷達，空軍也多使用空中預警機，且中國在太空 中的多顆地球觀測衛星也具有偵測和追蹤隱形戰機的能力。

這次模擬並未具體說明模擬情境中的戰機是由誰操作。不過，據南華早報分析，美國和日本 軍方在模擬的地區中都有隱形飛機，且日本與上海最近距離只有800公里，美軍也正在擴大其在日本的F-22戰鬥機機隊。

不過，報導也指出若戰機F-35進入「野獸模式」，雖然會失去隱形能力，但可使用更大、更遠距離的對地攻擊飛彈；而F-35也可攜帶射程超過900公里的巡弋飛彈。

解放軍研究團隊也表示，這次模擬僅使用三部雷達來防禦上海為基礎，模擬結果可能較為保守，若在模擬中加入其他偵測平台，結果可能會不同。

此外，美軍隱形戰機的匿蹤性能屬高度敏感的軍事機密，也從未公開F-22和F-35在未被偵測到情況下可接近目標的距離，這次解放軍模擬的防空系統參數是否正確，都是此次模擬是否具參考價值的關鍵。