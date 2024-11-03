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中新增9國免簽 前3季近500萬人次享此優惠入境

中國新聞組／北京3日電
兩名外國遊客在北京天壇公園祈年殿前自拍合影。（新華社）
兩名外國遊客在北京天壇公園祈年殿前自拍合影。（新華社）

為進一步便利中外人員往來，中國決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、南韓持普通護照人員試行免簽政策。今年前三季，中國免簽入境的外國人達488.5萬人次，年增78.6%。

中國外交部發言人林劍宣布此項政策，至2025年12月31日期間，上述九國持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

中國今年以來已多次對其他國家實施免簽，包括1月15日給予瑞士單方面免簽待遇，1月17日給予愛爾蘭單方面免簽待遇，3月7日擴大免簽國家範圍，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六個國家持普通護照人員試行免簽政策，6月17日中國將澳洲納入單方面免簽國家範圍等。

根據中國國家移民管理局此前統計，今年前三季全國移民管理機構累計查驗出入境人員1.6億人次，與去年同期相比上升30.1%。其中，第3季中國全國各口岸入境外國人818.6萬人次，上升48.8%，通過免簽入境488.5萬人次，上升78.6%。

美國之音報導，在中國對南韓免簽之前，赴中旅遊的南韓遊客數便創紀錄。根據央視財經日前報導，今年1月赴中旅遊的南韓遊客數大增908%，其中湖南張家界是南韓客最愛的景點之一。有南韓旅行社指出，南韓現在流行帶父母去張家界旅遊，因此家庭遊的比率增加不少。

韓聯社報導，這是南韓首次被列為中方的免簽證對象。報導引述一名旅遊業人士稱今後南韓人入境中國更加方便，預計訪華南韓遊客可望進一步增加。

在中國宣布擴大免簽後，「韓國免簽」在微博成為熱門話題，評論動輒上百條。有網民問「韓國你怎麼不對中國免簽？」、「能不能雙向奔赴一下」。其他有網民將韓網討論相關內容的貼文轉發微博，其中一些南韓網民不願對中國開放免簽的擔憂，引起不少中國網民進一步發表仇韓言論。

微博大V「無心簡影」發文表示：「在中國數量最多的外國人就是韓國人吧！這下免簽了怕不是又要爆漲一波？到時候一個張家界都不夠他們包場吧？」一些網民也留言「張家界被棒子嚴重汙染」、「不要來汙染中國的環境，韓國人素質特別差」、「棒子又來偷文化了」、「是怕他們偷去申遺的東西少嗎？」也有人冷嘲熱諷「這是又忘記薩德了？」暗指南韓境內部署美國薩德導彈防禦系統。

微博用戶「資本與籠子」則諷刺說：「棒子間諜、棒子為美日服務的間諜」。日前，一名南韓公民涉嫌觸犯中國新版「反間諜法」被捕，引發中國韓籍人士的不安。

南韓 微博 間諜

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