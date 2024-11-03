美智庫：中製面板威脅美國安 恐成下一制裁目標

美國智庫學者擔心，中國運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰賴中國面板技術，將對美國帶來安全風險的擔憂。引發市場猜測，中國面板業將是美國下一個制裁目標。圖為京東方展位。（取材自京東方官網）

中國面板廠近年來積極擴建產能，大舉攻占全球面板市場。美國智庫學者擔心，中國運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰賴中國面板技術，將對美國帶來安全風險的擔憂。

路透報導，美國智庫帕米爾諮詢公司（Pamir Consulting）研究員Joe McReynolds與James Mulvenon發表題為「顯示器是新電池」（Displays are the New Batteries）的專題報告，內容講到中國面板業挾著政府提供的優渥補助，以低價搶單橫掃海外市場，危及美國軍事供應鏈安全，引發市場猜測，中國面板業將是美國下一個制裁目標。

報告指出，中國面板產業能夠快速崛起，主要受益於中國政府的大量補貼，包括低利貸款 、優惠稅率、土地購置等，推估中國政府投入的補貼資金直逼面板廠成本的50%至70%。

中國傾國力扶植面板產業，超車南韓 成為全球LCD面板一哥。由於不敵中國同業削價競爭，三星顯示（Samsung Display）已於2022年6月全面退出LCD面板業務，LG顯示（LG Display）也在2022年底關閉南韓LCD電視面板產線，並將其廣州8.5代LCD生產線賣給TCL華星光電，預計在2025年第1季完成交易，正式退出LCD面板業務。

另外，美國商務部 產業安全局（BIS）1日大動作發布新聞稿宣布，對晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）處以50萬美元罰款，因其未經許可向實體清單上的中國企業關係單位出貨，其中出貨SJ Semiconductor（SJS）價值1700萬美元的74批晶圓產品。該公司為中芯國際集團關係企業。

SJS是中芯（SMIC）關係企業，由於中國軍民融合體制及中芯與中國軍工綜合體之間活動的證據，中芯及其相關實體（包括SJS）於2020年被新增到BIS實體名單中。

業界分析，美官方大動作開罰格芯違反出口管制，除防堵漏洞，也是明確格芯向官方坦言在無許可下出貨給中芯集團關係企業。