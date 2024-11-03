我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

被問「北韓派兵援俄」 中國外交部冷回：他們自己的事

記者陳湘瑾／綜合報導
北韓部隊將開往俄烏戰場作戰，圖為烏克蘭第24機械化旅日前在烏克蘭頓涅茨克地區的前線安裝蛇籠障礙物。（美聯社）
北韓部隊將開往俄烏戰場作戰，圖為烏克蘭第24機械化旅日前在烏克蘭頓涅茨克地區的前線安裝蛇籠障礙物。（美聯社）

北韓出兵援助俄羅斯，美國與中方交涉希望中方發揮勸阻影響力。中國外交部冷回稱「是他們自己的事」，中國專家表示，北韓和俄羅斯大概不會接受中國的相關勸誡。

外媒1日在中國外交部記者會提問，北韓士兵已抵達俄羅斯。烏克蘭總統對中國在北韓向俄羅斯派兵問題上「保持沉默」感到驚訝。

中國外交部發言人林劍當時回應，北韓和俄羅斯是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握北韓和俄羅斯雙邊交往合作的具體情況。

中國要如何處理與俄羅斯和北韓的關係，以及遏制俄烏戰爭效應外溢至東亞，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，俄羅斯和北韓實際上已形成軍事結盟關係，北韓向俄羅斯提供大量武器彈藥，俄羅斯和北韓確實也想拉攏中國一起重建三方軍事合作，但中國不會介入朝俄軍事結盟，因為中國的戰略選擇是成為世界秩序與和平合作的參與者。

朱鋒同時指出，讓北京尷尬的是，北韓派兵援俄反而進一步深化美日韓安全合作，這個三方安全合作還會在台灣問題和南海問題頻頻向中國大陸施壓。中國大陸要明確向美日韓表明，要避免烏克蘭戰爭對東亞造成災難性的巨大溢出效應，需各方共同行動。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘研判，北韓和俄羅斯大概不會接受中國的相關勸誡，中國同時也擔心與北韓和俄羅斯關係受損，所以實質上能做的甚微。時殷弘也分析，自2018年3月金正恩以北韓領導人身分首次訪問中國，美國與其盟國就未真正向中國施壓，要求約束北韓，因為也達不到實質效果，所以中國在面對北韓和俄羅斯的時候會有一定程度的困難。

北韓 俄羅斯 烏克蘭

上一則

中國強化傳染病監測預警 將自動智慧採集2級以上醫院數據

下一則

英外相才訪中 商貿官員也來了 盼加強經貿合作

延伸閱讀

俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約

俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約
北韓派兵助俄、南韓將首度供烏武器？韓外長：將看2因素

北韓派兵助俄、南韓將首度供烏武器？韓外長：將看2因素
美韓2+2會談關切解放軍環台軍演 譴責北韓向俄部署兵力

美韓2+2會談關切解放軍環台軍演 譴責北韓向俄部署兵力
北韓控美國、南韓推升戰爭局面 稱不得不加強自衛

北韓控美國、南韓推升戰爭局面 稱不得不加強自衛

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
愈來愈多中國人，透過馬來西亞的「第二家園計畫」在馬來西亞置產、長住，甚至讓孩子在當地就學。圖為2024鄭州國際商品交易會上的馬來西亞展區。(中新社)

愈來愈多中國人移居馬來西亞 當地華人怎麼看？

2024-10-27 02:17
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果