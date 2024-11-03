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中加關係解凍新進展 直航增班最快10日就起飛

記者陳政錄／綜合報導
中國民航局消息，經中國和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。（取材自百度）
中國民航局消息，經中國和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。（取材自百度）

中國與加拿大的緊張關係似有解凍跡象，中加兩國民航部門近來達成協議，恢復並增加雙方客運直飛航班。其中，由海南航空執飛北京到多倫多的直航航線，最快將於10日成行，中國國際航空、東方航空、南方航空等多家航空公司也將增飛直航加拿大多倫多、溫哥華兩大城市的航班。中國專家認為，這將有助改善雙邊關係。

中新社報導，中方各航空公司1日提出的直航增班申請，已獲中加兩國民航部門核准。其中，由海南航空執飛的北京到多倫多的直航航線將恢復，在此輪增班中「打頭陣」，最快10日成行，預計每周一班；中國國際航空往返北京、溫哥華航線將不再經停（改成直飛），18日起增至每周三班，預計下月再增至每周四班。

東方航空、南方航空、廈門航空、四川航空等航空公司，也將增飛往返中國主要城市和加拿大多倫多、溫哥華兩大城市的航班，惟中國飛往加拿大蒙特婁、卡加利等城市的航點仍暫未復航。

在此之前，由於2018年底的「孟晚舟事件」衝擊中加兩國關係，以及加拿大2022年初因疫情，實施一系列航班限制措施影響，導致兩國航班大幅減少，從疫情前的每周加拿大方執飛35班、中方76班，銳減至加方四班、中方六班。

後經兩國多次磋商，加拿大交通運輸部上月表示，自10月24日起，撤銷2022年推出的「中國航空每周飛往加拿大總計不超六個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿大客運航班」等限令；中國民航局也於10月30日宣布，雙方航空公司近日啟動直航航班增班工作，表示此舉將推動中加航空運輸市場進一步恢復。

對此，中國社科院旅遊研究中心祕書長金準表示，此舉有助於改善中加雙邊關係，推動兩國間在文化、旅遊、經濟、貿易等領域更積極的互動。就加拿大解除限令，中國外交部發言人林劍日前也表態，中方重視加方的這一措施，希望加方繼續為兩國正常的人員往來創造良好條件。

加拿大 疫情 東方航空

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