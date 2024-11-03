英外相才訪中 商貿官員也來了 盼加強經貿合作

英國商業貿易部常務次官戴維斯（Gareth Davies）10月31日在北京與中國工業和信息化部副部長辛國斌會見。（取材自駐華使館微博）

中英在經貿合作升溫，繼英國外交大臣拉米10月18日訪中，英國商業貿易部常務次官戴維斯也在10月31日在北京與中國工業和信息化部副部長辛國斌會見。辛國斌表示，中國願與英方在新能源和智慧網聯車、綠色低碳、數位經濟等領域加強溝通交流。

戴維斯表示，英方願與中方就工業領域雙方共同關切的議題進行交流，挖掘新的合作契合點，以產業合作促進兩國經濟發展。

根據英國駐華使館的貼文，戴維斯在行前表示，英中之間的貿易與投資 關係，對英國新政府的經濟增長起到至關重要的作用，雙方可以在許多領域合作，尤其是在綠色轉型領域。

央視報導，隨著歐盟 對從中國進口的電動汽車加徵為期五年的反補貼稅正式生效，一位在倫敦某家中國電動車 品牌服務的銷售人員表示，中國電動汽車價格合理，技術先進，在英國消費者中備受好評，英國政府不打算加徵關稅，此舉有助於中英兩國互利共贏。

此外，英國48家集團俱樂部主席佩里認為，歐盟的決定只是短期解決方案，並會帶來長期問題。歐盟發展速度將放慢，在可再生能源和高質量發展的領域無法與世界接軌，長遠來看消費者將付出更多代價，這樣的政策初看起來有助於歐盟內部市場，但是並不具有前瞻性。