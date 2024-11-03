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4年半來首次 中印邊境士兵「協同巡邏」 雙方還互贈糖果

中國新聞組／北京3日電
排燈節當日，中印邊境士兵互贈糖果。(取材自觀察者網)
排燈節當日，中印邊境士兵互贈糖果。(取材自觀察者網)

據印媒報導，有印度軍方消息人士1日證實，中印軍隊已於當日在位於「拉達克地區」東部實控線沿線的德姆喬克平原進行「協同巡邏」，並預計將在一、兩天內開始在德普桑平原的「協同巡邏」。這是印軍四年半以來首次在上述地點巡邏，上一次進入這些巡邏點是在2020年1月。

觀察者網引述印度洲國際新聞社（ANI）、印度斯坦時報等印媒報導，2020年4月，印度多次單方面破壞雙方多層級會談會晤達成的共識，先後在加勒萬河谷地區、班公湖南岸、熱欽山口等地區非法越線占控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。此後，雙方停止了在「拉達克地區」的幾個地點的巡邏，並舉行了多輪外交和軍事級別磋商會談。

報導說，印度外長蘇傑生上月21日公開表示，中印兩國已就邊境地區巡邏問題達成了協議，「我們已恢復到2020年的位置。如此一來，我們可以說，我們與中國的脫離接觸進程已經完成。」

對此，中國外交部發言人林劍22日證實，目前中印雙方已就邊境問題達成解決方案。

10月31日是印度排燈節。據多家印媒報導，一名印度軍方人士透露，排燈節當天，中國和印度士兵在中印邊境實際控制線上的五個邊境人員會晤點（BPM）互贈糖果。

印度報業托拉斯（PTI）稱，這一最新動態給中印關係帶來了新的解凍態勢。按照印度軍方人士的說法，此前一天（30日），中印雙方部隊已在「拉達克」東部實控線沿線的德普桑和德姆喬克平原兩個「摩擦點」脫離接觸，拆除了臨時哨所，後續將在地方指揮官一級討論脫離接觸後的恢復巡邏問題。

中國國防部新聞發言人張曉剛31日表示，中印雙方通過外交和軍事渠道，已就邊境有關問題達成解決方案，雙方一線部隊正在有序推進落實工作。

觀網快評指出，事實上，在邊境問題上達成解決方案，早日結束對峙狀態，毫無疑問符合中印兩國的利益，是個好事。但同時，有一個情況需要讓新德里知道，很多中國網友對印度表達出了相當普遍的不信任，覺得印度很可能言而無信、出爾反爾，在落實雙方協議上會打折扣、玩花樣。

排燈節當日，中印邊境士兵互贈糖果。(取材自觀察者網)
排燈節當日，中印邊境士兵互贈糖果。(取材自觀察者網)

印度 邊境 國防部

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