我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

降低對美依賴 中備妥「農糧子彈」就等美選結果出爐

中國新聞組／北京2日電
今年美國總統大選將在11月5日登場。獲勝者可能對美中關係產生全面影響。左為美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，右為前總統、共和黨總統候選人川普（右）。(美聯社)
今年美國總統大選將在11月5日登場。獲勝者可能對美中關係產生全面影響。左為美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，右為前總統、共和黨總統候選人川普（右）。(美聯社)

美國總統大選11月5日登場，外媒普遍認為，無論川普或賀錦麗勝選，美中緊張關係仍存在。為此，中國早已開始為美國大選後雙邊貿易戰重啟做準備，通過多種方式謀求降低對美國農產品的依賴。有貿易商認為，中國這次已備妥「子彈」，庫存充足，足以在可能到來的中美下一輪貿易戰中爭取更多緩衝期及有利地位。中國關注美大選也出現官民同時降溫的少見情況。

據美國之音引述路透報導，從目前美國選戰來看，對中國這個全球最大的大豆和玉米等農產品進口國來說，一場新的貿易戰已迫在眉睫。中國多年來持續追求糧食進口來源多樣化，可能會使中國在新一輪美中農產品關稅戰中處於有利地位，且能減少中國在糧食安全方面受到的損害。

自2018年以來，中國就在努力減少對美國農產品的依賴程度，開始從更多的國家進口糧食，其中更多的訂單送給了巴西、阿根廷、烏克蘭和澳洲等國家；中國也提高了國內農作物產量。

總部位於北京的策緯諮詢公司（Trivium China）農業分析師埃文·佩伊（Even Pay）說，「北京感覺安全多了，它發現在遭遇重大衝突時，美國對中國糧食安全的影響力沒有過去那麼大了」，她認為，「這種減小是刻意而為的」。

據中國海關數據，今年中國從美國進口大豆份額已從2016年的40%下降至18%，巴西的份額則從46%增加到76%。巴西在2023年取代美國成為中國最大的玉米供應國。中國畜牧業企業也一直在減少飼料中豆粕的使用量，這有助於減少中國對進口大豆的依賴。

也有貿易商和分析師們說，由於預計選舉後美中貿易將會更加緊張，現階段中國買家策略性增加了農產品進口，包括美國大豆和玉米。主要用於動物飼料的大豆進口量今年前九個月增長8%，大麥採購量增長63%，高粱出貨量增長86%。

「這次不同了。中國的庫存充足，可以滿足大部分需求，」新加坡一家向中國銷售谷物和油籽的國際貿易公司一位交易員表示，「這不會馬上引起任何供應衝擊，中國將有時間計畫和調整採購方向」。

而對於美國大選，自由亞洲電台報導稱，中國官方保持沉默和觀望，媒體強調美國的政治極端化和社會撕裂，而普通網民則以「看熱鬧」、「吃瓜」等輕鬆或圍觀的態度討論大選進展，少有明確的政治傾向或對選舉結果的預測。

湖南學者袁冬認為，中國網民在微博上模糊的態度或許反映出他們的謹慎心理，避免在美中關係敏感時期公開支持任何一方。這一情形與中國官方不表態的立場頗為一致。

貿易戰 巴西 新加坡

上一則

中國房市回溫 「銀十」罕見勝「金九」 17年來首度超越

下一則

中天問3號火星採樣提前2年完成？ 美媒：重演斯普特尼克時刻

延伸閱讀

北韓控美國、南韓推升戰爭局面 稱不得不加強自衛

北韓控美國、南韓推升戰爭局面 稱不得不加強自衛
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」
擔心美國大選後動盪 富人打算移民者創紀錄

擔心美國大選後動盪 富人打算移民者創紀錄
應對美選後貿易戰 中國備好農糧子彈「從更多國家進口」

應對美選後貿易戰 中國備好農糧子彈「從更多國家進口」

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
愈來愈多中國人，透過馬來西亞的「第二家園計畫」在馬來西亞置產、長住，甚至讓孩子在當地就學。圖為2024鄭州國際商品交易會上的馬來西亞展區。(中新社)

愈來愈多中國人移居馬來西亞 當地華人怎麼看？

2024-10-27 02:17

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了