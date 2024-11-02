斯洛伐克關稅戰相挺 中國升級戰略夥伴並予15天免簽

中國國家主席習近平（右）1日在北京人民大會堂會見來華訪問的斯洛伐克總理費科。（新華社）

中國國家主席習近平 1日會見到訪的斯洛伐克總理費科（Robert Fico），就歐盟 與中國的經貿糾紛，喊話「中歐關係應該展現應有的成熟和穩定」，希望歐盟堅持中歐夥伴關係定位，採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免經貿問題政治化。

據央視新聞，習近平一日下午在北京人民大會堂會見費科，會後，雙方發表「中華人民共和國與斯洛伐克共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」。習近平指出「我們決定將中斯關係提升為戰略夥伴關係，符合兩國未來發展需要，將為雙邊合作注入新的強大動力」。

他也宣布中國將給予斯洛伐克公民15天免簽入境待遇，呼籲雙方用好新建立的政府間合作委員會，在新能源、交通物流、基礎建設、水資源管理等領域「加強對接」。

習近平強調，中國高度重視中歐關係，「中歐關係應該展現應有的成熟和穩定」，「希望新一屆歐盟機構堅持中歐夥伴關係定位，採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化」。

費科則表示，斯方堅定奉行一中政策 ，願同中國加強黨際和治國理政交流，積極推動歐盟透過對話磋商妥善處理分歧。斯方反對單邊主義和霸權主義，願積極推動歐盟致力於透過對話磋商妥善處理分歧。雙方還就俄烏戰爭交換意見。

費科是17年來首位正式訪中的斯國總理。據斯國政府官網，他在六天行程中還將與中國總理李強和人大委員長趙樂際會面、會談，此外還將在北京、上海出席活動，並參觀位於安徽的電池製造商國軒高科工廠。國軒高科去年和斯洛伐克企業簽署一份備忘錄，計畫於斯國建場並於2026年投產。

斯洛伐克十月初投票反對歐盟成員國向中製電動車加徵關稅，中國駐斯大使蔡革表態「高度讚賞」。

外交部指出，為進一步便利中外人員往來，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、南韓持普通護照人員試行免簽政策。 至2025年12月31日期間，9國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。