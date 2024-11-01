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中國地方債務滾雪球 債息首破1兆拖累財政

中國新聞組／北京1日電

中國官方周四公布10月份PMI為50.1，這是自4月以來首次進入50以上的擴張區間。就在市場期待11月初可能發布更多財政刺激的同時，地方債息首次突破1兆（人民幣，下同）成拖累財政一大隱憂。

自由亞洲電台報導，儘管製造業有所反彈，但是，中國地方債務宛如滾雪球，前三季度地方債利息支出首次突破1兆元。據第一財經報導，中國財政部披露，截至今年9月末，中國全國地方政府債務餘額增至約44.74兆元。今年前9個月，地方政府債券支付利息約1.04兆元（約1456億美元）。據第一財經引述公開發債數據指出，今年前3季，中國地方政府發行債券總計約6.7兆元（約9380億美元），其中約2.5兆元（約3500億美元）是藉由發行再融資債券籌集。而再融資債券的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或現有債務。

報導指出，將到期政府債券本金高達2到3兆元，但由於償債資金8成以上來自「借新還舊」，地方實際拿出真金白銀償還壓力相對較小。但地方政府債券利息不被允許「借新還舊」，因此利息支出更能反映地方償債壓力。

中國財政部長藍佛安日前回應「地方化解隱形債務」相關問題表示，2024年以來，已安排了1.2兆元債務限額支持地方化解存量隱性債務和消化政府拖欠企業帳款。擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務。但他並未提供更多的細節。

「中國的債務問題並未真正消化，只是透過『搬家』的方式轉移債務，」旅美中國經濟學家程曉農分析，地方政府財政困難，無力償還債務，每年需透過新債持續運作。債務已從地方擴展到中央。他談到中國中央政府也依賴銀行的資金填補財政缺口；雖然中國工商銀行等官銀名義上為商業銀行，但實質上是中國財政部的口袋，老百姓的存款被政府挪用，即便民眾想提款遭拒絕也無可奈何。

台灣的中國文化大學國家發展及中國大陸研究所兼職教授陳松興表示，中國大陸目前的經濟政策充滿矛盾：一方面需要「放水」刺激經濟，以達成年底5%的經濟增長目標；另一方面，資金流向地方政府，若不進行基建投資，難以推高GDP。但並未解決根本問題。

債券 財政部 融資

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