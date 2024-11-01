不滿歐盟祭高關稅 上汽擬告上歐盟法院

參觀者在上汽集團星雲純電專屬系列化平台模型前駐足觀看。(新華社)

歐盟 委員會10月29日宣布對中國電動車 商加徵反補貼稅，引發中方不滿，在歐洲13國銷量居中國汽車品牌第一的上汽集團昨表示，無法認同歐盟裁定，擬將此案告上歐盟法院，維護自身合法權益。而對中國車商私下個別與歐盟談判說法，上汽和吉利集團昨發聲明否認，並批歐盟藉所謂調查，目的在獲取中國車商商業機密。歐盟則稱將派官員赴中對關稅 案進行協調。

據觀察者網報導，上汽集團10月30日發布聲明表示：「對於歐盟委員會的終裁認定，上汽深表遺憾，擬採取必要法律措施，將本案起訴至歐盟法院，維護自身合法權益」。此次歐盟委員會反補貼調查涉及商業敏感信息，對於補貼的認定存在錯誤，並忽略了上汽提交的部分關鍵信息和抗辯意見，虛增了多個項目的補貼率。上汽已通提供數以千計證據進行法律抗辯。

在疊加10%基礎關稅後，針對上汽集團的關稅高達45.3%。上汽集團認為，高額關稅將推高歐洲消費者的購車成本，阻礙電動汽車在歐洲的普及步伐。「上汽正採取一系列措施以增強自身應對歐洲貿易壁壘的適應能力，包括加大力度向歐洲市場引入搭載各種動力系統的全新車型，進一步豐富上汽MG在歐洲的產品序列，提升服務效能」。

值得注意的是，報導指出，自今年1月起，歐委會人員到中國對包括上汽集團在內的三家中國車企進行調查。上汽集團表示，歐委會要求提供諸如電池配方等信息，上汽集團認為其屬於商業敏感，不屬於「必要信息」範疇；今年7月19日，在歐盟反補貼調查專題聽證會上，歐委會要求配合提供與電池相關的化學配方等，也超出正常調查範圍。

而針對有中國車企跳過中國政府私下和歐盟單獨談判傳言，上汽、吉祥昨各發聲明喊冤。上汽集團聲明稱，經內部自查，並與國家相關權威部門溝通確認，所謂私下談判一事及相關報導嚴重背離事實，上汽集團從未與歐委會就上汽方案進行過單獨溝通和談判。

另據財聯社，吉利控股集團也發布聲明稱，吉利集團始終在中國機電產品進出口商會指導下推進談判工作，從未私自與歐委會單獨進行溝通談判。反倒是歐委會主動接觸吉利旗下品牌，吉利以大局為重，拒絕和歐委會單獨溝通。若再有相關對吉利集團汙蔑報導或信息，吉利將依法追究其法律責任。