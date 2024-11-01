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懷疑Temu銷售非法產品 歐盟將查 罰金可達全球營業額的6%

記者陳湘瑾／綜合報導
中國電商平台拼多多旗下跨境購物平台Temu。（路透）
中國電商平台拼多多旗下跨境購物平台Temu。（路透）

彭博引述不具名知情人士，歐盟將對中國電商平台拼多多旗下的跨境電商Temu展開正式調查，因為擔心其未能有效抑制非法產品的網上銷售，這項調查可能會導致該電子商務平台面臨巨額罰款。

此次調查源於歐盟執委會10月11日要求Temu提供詳細資訊和內部文件，說明採取了哪些措施來減少並防止非法產品再次出現。然而Temu所提供的相關資訊未能滿足歐盟的要求，也未能消除其擔憂。

根據歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）規定，擁有平均超過4500萬歐盟地區活躍用戶（相當於歐盟人口10%）的超大型線上平台（very large online platforms）必須採取相關措施，阻止虛假資訊和非法內容傳播，包括銷售歐盟禁止的產品，否則可能面臨高達其全球年收入6%的罰款。

彭博指出，調查可能會很快宣布，但由於歐盟行政機構正準備領導層換屆，時間也可能會推遲。Temu的一位代表未立即回應置評請求。在歐盟正式調查後，Temu有權提出採取應對措施，以解決委員會的擔憂，避免可能的罰款。

德國之聲中文網引述法新社報導，去年才進入歐洲市場的Temu在歐盟大受歡迎，平均每月有約9200萬活躍用戶。

根據歐德國簡報網站Table Media和歐洲Ecommerce News，Temu近期在歐洲的受歡迎程度迅速攀升。在德國，它是當地最常下載的購物應用之一，主要原因是它的低廉價格和多樣化商品種類。此外，Temu重金投入社交媒體廣告，特別受到德國和法國等地年輕消費者的歡迎，互動功能和限時折扣促銷也有助於提升其知名度。此外，Temu在今年8月進一步開放歐洲市場，允許當地商家進駐，並提供物流和客服等支持，擴大其市場份額。

Temu的廉價傾銷策略和商品劣質問題在國際上引起許多爭議。除了歐盟國家對Temu表示疑慮，包括美國、南韓、泰國政府也已宣布要發動調查。

歐盟 德國 電商

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