秘魯APEC峰會 習近平、石破茂有望會晤

日媒引述消息報導，首相石破茂 正在協調與中國國家主席習近平 舉行會談，時間地點就在11月中旬於南美洲舉行的APEC秘魯峰會場邊登場。若成真，將是石破茂10月上任後首次與習近平會晤，預計雙方將確認在擴大共同利益下合作的「戰略互惠關係」。

亞太經濟合作（APEC）領袖會議將於本月15至16日在秘魯召開，20國集團（G20）峰會將於本月18至19日在巴西召開。日本 共同社報導，多位政府相關人士透露，石破茂計畫出席上述峰會，估計「習石會」有望在秘魯舉行。

截至目前，中國尚未官宣習近平是否出席APEC、G20峰會。但秘魯外長哈維耶8月底曾表示，習近平將出席峰會。

讀賣新聞報導，石破茂或將在會談中，要求中方恢復因福島核汙水排海而暫停的日本水產品進口，也預計表達，為了建立建設性且穩定的日中關係，希望透過對話解決懸而未解議題的方針。

法廣指出，石破茂還可能提及解放軍與海警在日本周邊活動日益頻繁、中國在日本專屬經濟區設置浮標、日本學童在深圳遭刺殺引發的日本人在中國的安全擔憂等具體議題。另外，預估習近平將重點提及台灣問題等。

石破茂上任後已在上月10日首度與中國總理李強在寮國會談，雙方確認推進「戰略互惠關係」。日經中文網指出，日本希望透過石李會談，為石破茂與習近平的會晤營造環境。

上月21日，中共中央外辦主任王毅「應約」與日本國家安保局長秋葉剛男通電話，王毅當時說，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，中日關係實現平穩開局，願繼續依照「中日四個政治文件」所建立的原則與方向，推動中日關係健康穩定發展。秋葉剛男則說，願與中方開展方向性、戰略性對話。